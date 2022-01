Feliz Año Nuevo 2022

“Feliz año nuevo” es una expresión que en estos días se escucha por doquier, pero que un chiste de la genial MAFALDA, con esa agudeza, dice “ya me conformo con uno usado, cualquiera se vivía mejor que este”.

Ciertamente las cosas no están fáciles desde que llegó el “humilde” inquilino de palacio federal, que prefirió vivir en un palacio que, en su departamento de Iztapalapa, como había prometido en campaña, pero ninguna de sus promesas ha cumplido, ha hecho exactamente lo contrario a sus promesas.

Es un problema grave la del 4Trote (el que nos puso), que ya hemos tratado muchas veces, pero tenemos otro problema grave, que es la pandemia del Covid-19, que está mutándose cada rato en una nueva cepa y no se ha logrado controlar, menos erradicar, y menos si se maneja mal, como es el caso de México, donde el presidente no pone el ejemplo usando el tapabocas, que por lógica es la mejor defensa para su propagación y diciendo al principio de la pandemia que no era importante y cuando empiezan a vacunar en todo el mundo él se queda sentado sin hacer nada, hasta que le llegó el agua al cuello, empezó a moverse, pero ya nos fuimos al final de la fila mundial de pedidos.

Pero todo lo anterior ya es historia que nos ha hundido como país que ha espantado las inversiones nacionales y no se diga las extranjeras, que son las que generan empleos y riquezas. No se acaba la pobreza repartiéndoles dinero, que se les acaba y vuelven a quedar igual o peor. Se saca de la pobreza con trabajo y un salario digno.

Los mexicanos somos una raza muy fuerte, trabajadora, en general somos honestos, disciplinados, y muy luchistas. ¿Por qué se van nuestros hermanos a trabajar del otro lado? Porque es gente trabajadora que quiere vivir mejor y no con un par de zapatos, como dijo alguien por ahí, ejemplos hay muchos de la personalidad del mexicano.

La pandemia llegó para quedarse algunos años, así que más vale que tomemos nuestras medidas para vivir mejor. El ser humano necesita relacionarse, es un ser social, de tal manera que no debemos permanecer encerrados a piedra y lodo, no digo que salgamos a todos lados, pero sí que salgamos lo necesario, porque si no la angustia, el miedo, el estrés nos pueden perjudicar anímicamente y esto nos lleva a la pérdida de salud.

El chihuahuense ha entendido estos problemas muy bien y así vemos que seguimos creciendo en construcciones de rascacielos, plazas comerciales, llegan empresas nuevas y las existentes se amplían, no al paso que quisiéramos, pero como decimos en el norte, “no nos rajamos”, nos echamos pa’ delante.

Tenemos nuevas autoridades estatales, 1era gobernadora en la historia de Chihuahua, autoridades municipales, que han arrancado sus periodos con todas las ganas y el entusiasmo, poniéndonos el ejemplo de que no hay que rajarse ni un pelo, es actuando como podemos salir de nuestros dos problemas principales, que mencionamos al principio.

A mis cuatro lectores, como dice Catón, les mando mis mejores deseos de que mejoren las cosas en este año, que dependerá de nosotros, para que podamos tener una vida mejor y más digna para todos.

“Feliz año”, no nuevo, porque los usaditos cualquiera, eran mejores.