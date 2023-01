Feliz Año Nuevo

Que pongan un camión Circunvalación III fue el deseo de una madre trabajadora que inicia el año volviendo a su trabajo por la madrugada. Mientras eso sucede a nivel del pueblo, allá, en las alturas burocráticas desean que haya otra gran modernización carretera en la Sierra Tarahumara (Chihuahua-Guaymas), donde nadie los ve y nadie los audita. Antes existían dos criterios para realizar una obra pública; el primero financiero, donde el retorno de la inversión fuera del 10% y el segundo social, que la inversión por persona fuera la más alta posible, es decir, que la obra ayudara al desarrollo del mayor número de personas. Esta modernización no los cumple. Estos criterios eran para evitar el uso del dinero público sin eficiencia, sin responsabilidad alguna, tratando de impedir la corrupción. En lo concerniente al estado de Chihuahua, se busca la modernización del tramo La Junta, Guerrero a Temósachic, cuya longitud es de 185 kilómetros y en el que se invertirán 9 mil millones de pesos para su rehabilitación con la ampliación de obras de drenaje existentes, además de la modernización de 11 puentes sobre ríos, colocación del señalamiento horizontal y vertical, así como la construcción de pasos superiores en las intersecciones más importantes. Esto deriva en más de $48’600,000 pesos por kilómetro para el lado de Chihuahua. Una cantidad inconmensurable para la edificación de un kilómetro de carretera serrana. El costo dependiendo del ancho de la carretera puede variar de 7 metros hasta 12 metros de ancho, pero vamos a suponer que tiene 10 metros de ancho. Serían 10,000 metros cuadrados. Si sólo estamos hablando de una capa de asfalto de 5 cm (2” pulgadas) compactos el precio anda en 4,000 pesos el metro cúbico (m3), $4,000 x 0.05 = $200 pesos el metro cuadrado de carpeta de 5 cm, o sea 2” pulgadas. Si esto lo multiplicas por 10,000 m2 que es el km de calle por 10 metros de ancho, esto resulta en: KM de asfalto = $2’000,000 Mx Pesos = $100,000 USD pero te faltarían terracerías, cortes en cerros, puentes, etc. Eso aumenta al triple, o sea que te costará el km = $300,000 USD, más o menos como $6’000,000 de pesos. Es decir, el sobreprecio de esta obra es del 810% y es sólo modernización. Según las fuentes oficiales su actividad será el turismo y comerciar algunos productos de la región. Desde hace años pocos van a turistear a la Sierra por la inseguridad y el comercio y productores en esa región, esa mínima en relación con el resto del estado. Las autoridades no aportan más datos. Según estudio Flyvbjerg, Bruzelius & Van Wee (2008), Comparison of Capital Costs per Route-Kilometre in Urban Rail un kilómetro de tren subterráneo cuesta como mínimo 22 millones de dólares y tomando en consideración esa suma se podrían construir 20 kilómetros de tren en la ciudad de Chihuahua al menos ayudando a más de 300 mil habitantes diariamente. El deseo de la madre trabajadora tendrá que esperar, mejor que se prepare para la subida de precios que viene. Buen año 2023.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña