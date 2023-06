¡Feliz día del padre!

Por Eduardo Barbosa Sáenz

Me queda claro que no celebramos con la misma magnitud el día de la madre que el día del padre. Es muy distinto el ambiente que se vive y se respira a donde quiera que se vaya. Sin embargo, es merecedora de una profunda reflexión esa fecha, o por lo menos, por mi parte, sí es de bastante introspección pensar en el papel y la posición que vivimos los que desempeñamos el papel de padres.

Y es que hay que partir desde ese papel de padre, pues decirlo de palabra es fácil, pero en los hechos es donde entra todo lo que debe de analizarse, pues se trata de un replanteamiento del propio rol que tenemos en la sociedad. Ya no es lo mismo ser padre hoy que hace dos o tres décadas atrás; es más, me atrevo a decir que no es lo mismo hoy que hace diez o cinco años atrás, pues esto ha significado la deconstrucción de un papel que hacía mucho énfasis a la rudeza, el machismo u hombría y poco expresivo en cuanto a emociones.

El estereotipo del padre tradicional se ha dejado de lado, aunque muchas veces es criticado por la sociedad misma, por cruzar límites sociales que anteriormente pocos se atrevían a cruzar. El nuevo arquetipo de padre es distinto y parte más de la expresión de las emociones, de la sensibilidad y la equidad en el trato y la acción diaria tanto con hijas e hijos. Aún existe una negación individual y colectivamente hablando, lo que sigue haciendo de la paternidad un reto que no debe de satisfacer esos estereotipos que en nada abonan a la armonía social. Cada quien es padre a su manera y eso es más que respetable.

Y esa evolución del rol de padre lo vemos cada vez más en muchos aspectos: desde el involucramiento del padre en la educación de sus hijas e hijos, tarea que nunca debió ser exclusiva de las madres, por más que se dedicarán o dediquen al hogar, pues muchas veces el ceder esa oportunidad de interacción directa en la formación familiar se tradujo como un “padre ausente”, más que como uno proveedor. Ya es muy común ver a padres de familia en eventos o reuniones escolares, padres que cuidan a sus hijos en casa, que piden permisos por enfermedad, que hacen las labores del hogar al término de su jornada laboral, hasta el simple hecho de que, hace cinco años, todavía no era tan ordinario ver cambiadores para bebé en baños de hombres, sólo en el de las mujeres.

Se han presentado pequeñas acciones que han marcado una diferencia. Claro está que siempre existirán personas que siguen esos comportamientos tradicionalistas que antes de pensar en la profundidad de la acción de la “nueva paternidad” mejor criticarán el ejemplo que dan a sus hijas e hijos. En mi caso, prefiero mil veces más que mi hija e hijo vean el ser humano que soy, que sigan mi ejemplo de combinar mi trabajo y pasatiempos con el hogar, que tanto el hombre como la mujer (madre o padre) tienen derechos, obligaciones y oportunidades por igual o que cualquier persona puede desarrollarse libremente.

Ojalá ese papel del padre moderno o de una nueva paternidad se implante de manera inmediata en nuestra sociedad, pues será factor decisivo de cambio en lo que socialmente nos falta de vivir en cuanto a lo que en equidad, diversidad, respeto y expresión de emociones, representa.





