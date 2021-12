Feliz Navidad y próspero 2022

Hemos llegado prácticamente al final de un año más, que con todos sus temas quedará en la historia y que a la gran mayoría nos dejó nuevamente momentos muy gratos y algunos otros de frustración y dolor, pero al final, de gran aprendizaje.

En nuestro estado fue un año de elecciones constitucionales, para llegar a ello hubo elecciones internas dentro de mi partido para elegir a quienes serían nuestros candidatos a la Gubernatura y Presidencia Municipal. Hoy ya conocemos los resultados, tenemos la primera gobernadora de la historia en Chihuahua y el alcalde más joven en la capital.

Este año, que ya pronto llegará a su fin, también estuvo invadido por el temor, la angustia y desesperación en torno al Covid-19; pues entre que paulatinamente regresamos a los trabajos y clases presenciales seguían latentes los posibles contagios, que no permiten arrancar del todo los negocios, además del gran abandono de la Federación, que limita la certeza jurídica y económica para que lleguen nuevas inversiones, que nos ayude a tener una real reactivación económica.

Y así entre el Covid, que dejó pérdidas de seres queridos o secuelas muy graves por el contagio; el abandono del gobierno federal, las elecciones que siempre tensan el ambiente; y los pésimos resultados que el gobierno del quinquenio anterior dejó en Chihuahua, estamos cerrando este 2021.

La buena noticia es que viene un nuevo año, que nos permitirá, si Dios nos concede salud y vida, escribir nuevas historias, posiblemente los escenarios anteriores seguirán presentes, pero la resiliencia de los seres humanos deberá ponerse en práctica, sin duda, hoy somos más fuertes que en 2020, seguramente seremos más fuertes en 2022, pero también debemos ser más responsables con el cuidado de la salud y las finanzas, pues los escenarios en materia de salud y económica mantienen un panorama negativo.

A mí sólo me resta en estas líneas agradecer a mi familia por siempre acompañarme; a mi partido, por la confianza de poder representar su doctrina y principios en el trabajo que realizo como legisladora; a mi equipo político por su respaldo y por darlo todo por México; sin duda y no menos importante, a quienes el pasado mes de junio me dieron su voto, para representarlos en la Cámara de Diputados, sepan que todo mi empeño está en cumplir las promesas de campaña y a través de las leyes y normas mejorar su calidad de vida; finalmente gracias a Dios por las bendiciones recibidas día a día.

No les deseo felices fiestas, eso es para quienes no entienden la trascendencia de lo que celebramos, yo les deseo a todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2022, que sus deseos y sueños se cumplan y que podamos seguir caminando juntos por nuestras familias y nuestra patria.