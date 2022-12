Fiestas decembrinas sostenibles

Por: Diana González López





Estamos por terminar un año más y en esta ocasión quiero compartirles algunas recomendaciones para que nuestras fiestas tengan una huella ecológica más pequeña que los años anteriores, porque hemos venido formando y creando una conciencia mucho más responsable con nuestro medio ambiente y el saber compromete.

Como bien sabemos, en estas fechas la generación de residuos incrementa sobremanera y la idea de disminuir y vivir unas fiestas de manera sostenible, es imperante.

Para la compra de regalos, ropa y zapatos, mi recomendación es que busques aquellos que vengan empacados de una manera más austera y sin tanto plástico y cuando esos juguetes o productos ya no te sean útiles, buscar un segundo uso a través de la donación; consume productos locales, pues entre más distancia exista entre el producto y tú, más se incrementa esa huella de carbono y por lo tanto mayor contaminación, esto a su vez, nos ayudará a formar personas más conscientes con su entorno al explicarle las razones de porqué nos convienen esos productos.

Con respecto a las cenas y comidas, procura preparar porciones que se vayan a consumir en su totalidad y/o de lo contrario, comparte los “quedes” con quienes menos tienen, estoy segura de que todos tenemos o hemos pasado cruceros en donde siempre hay personas con quiénes podamos compartir esos alimentos y que los recibirán con singular alegría, el desperdicio de alimentos es todo un tema y si de justicia social y ambiental hablamos, pues no es justo tirarlos. Te recomiendo también, utilizar platos que no sean desechables, y entre toda la familia acuerden colaborar para lavarlos y de no ser posible esta alternativa, procura consumir desechables de cartón que son menos contaminantes que el unicel, pues el unicel tiene un proceso de fabricación bastante sucio e ineficiente y tarda entre 500 y 800 años en desintegrarse y aún cuando esto sucede persiste en micro plásticos que contaminan los suelos o las aguas en los que terminan y recuerda que todo lo que “tiramos” de alguna u otra forma, nos lo tomamos!

Para las envolturas, seamos creativos, de cualquier manera, las envolturas se convierten directamente en residuo, entonces reusemos envolturas pasadas, normalicemos envolver con materiales ya usados como periódico, hojas de papel, entre muchas otras más, incluso, el regalo sin envoltura.

Deseo que estas recomendaciones te sirvan y las pongas en práctica y que esta Navidad sea más sostenible que la pasada y así para las futuras; que disfrutes de la familia y la compañía y que el próximo año 2023 sea un año de grandes desafíos, experiencias y aprendizajes.

Nos seguimos leyendo el próximo año… un abrazo con todo mi cariño y agradecimiento por ser parte de esta columna en la que seguiremos aportando para que nuestro paso por este planeta sea mejor y más sostenible.