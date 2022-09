Finanzas personales

Registra, organiza y presupuesta.- Durante todo un mes debes registrar todos y cada uno de los gastos y los ingresos que tengas. Luego, organízalos por rubros; por ejemplo, los ingresos los puedes dividir en empleo, negocio y otras actividades (según las fuentes de ingreso que tengas); y los gastos, en alimentos, vestido, servicios, transporte, entretenimiento, pagos a deudas por adquisición de activos fijos (créditos hipotecarios, automotrices, bienes duraderos, etc.) y pagos a deudas de consumo (tarjetas de crédito, familiares y amigos, etc.). Una vez que hayas hecho este ejercicio, lo siguiente es analizar si hay rubros que necesitan más recurso (si la deuda en la tarjeta de crédito es muy grande, por ejemplo), y otros que puedes disminuir (entretenimiento, gasto hormiga, etc.).