A veces los gobiernos son como los violines, se toman con la izquierda pero se tocan con la derecha.

En 1990, tronó la bomba del FOBAPROA, 9 años después, Andrés Manuel López Obrador publicó un libro en la Editorial Grijalbo: FOBAPROA Expediente Abierto.

En la introducción del libro de Andrés Manuel mencionado, en la página 11, AMLO textualmente dice: “tampoco los cuestionamientos a los dirigentes del Partido Acción Nacional, significan un desacuerdo ante la posibilidad de construir juntos una alianza opositora, con miras al 2000… consideramos de primer orden la unidad de la oposición, para terminar con el régimen de partido de estado y establecer en México un verdadero sistema democrático.”

Está claro que Andrés Manuel en el 2000, no identificaba al PAN con el PRI, y no descartaba construir con el PAN, una alianza opositora al PRI, los tiempos cambiaron, en el 2014 Andrés Manuel funda y es presidente del partido político morena, en el 21 el PAN hace alianza con el PRI, por algo decía Maquío: en política, uno sabe con quién se acuesta, pero no sabe con quién se levanta.

AMLO en su libro reseña, la red de complicidades y componendas que existen en el poder económico y el poder político, el libro incluye un CD con 2,610 páginas que: “servirá de base para realizar investigaciones posteriores, sobre todo cuando se decida reconsiderar este asunto y hacer justicia.

El libro en la página 27 menciona diversos fraudes electorales, financiados por el PRI en varios Estados de la república, entre ellos Chihuahua.

Andrés Manuel nos cuenta en ese libro como el PRI se benefició con el FOBAPROA de apoyos económicos, de empresas y personas que operaron en forma deshonesta e ilegal, y causaron junto con otros, el quebranto financiero más grande del país.

En ese año de 1990, el monto del quebranto se cuantificó en 850 mil millones de pesos (pág. 54).

Andrés Manuel propuso que: “debería integrarse una comisión de la verdad para: 1. revisar a fondo todo el quebranto financiero, 2. Fincar responsabilidades, 3. Presentar alternativas de solución (Pág. 57).”

En ese tiempo, AMLO como presidente del PRD, organiza y se lleva a cabo una consulta ciudadana en la cual votaron 3.5 millones de ciudadanos, en su mayoría rechazando la propuesta del gobierno (PRI-PAN) de convertir las deudas privadas, de unos cuantos, entre ellos los más ricos del país, en deudas públicas, es decir, a pagar por la mayorías más pobres y la clase media.

Fue una consulta política sin consecuencias jurídicas.

A principios del sexenio de Andrés Manuel, Juan Carlos Loera como Diputado Federal, difundió en las redes un video en donde propuso reabrir el expediente, a reserva de una sorpresa, todo indica que la propuesta se quedó, donde quedan cientos, miles de iniciativas en los Congresos de los Estados y en el Congreso Federal: en la congeladora.

Ojalá Juan Carlos reactive su propuesta en sus últimos días como Diputado Federal.

Pregunto: ¿Cumplirá Andrés Manuel como Presidente de la República, lo que propuso como Presidente del PRD, apoyado por 3 millones de mexicanos?:

1. revisar a fondo todo el quebranto financiero.

2. Fincar responsabilidades.

3. Presentar alternativas de solución.

¿Se abrirá la Comisión de la verdad, o pasarán 3 años más, terminará el sexenio y todo se quedará como estaba en 1999 cuando escribió el libro?

En el tema de FOBAPROA con AMLO y la 4T, ¿todo cambiará para que todo siga igual?

¿Se hará justicia?