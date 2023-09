Fobias ideológicas contra la educación 

Es criminal, no hay otra palabra que defina la falta de entrega de los libros de texto a los más de 4 millones de niñas y niños chihuahuenses, y todo por las fobias y filias ideológicas de las autoridades estatales que, encasillados en por lo menos 30 años, siguen poniéndole peros a la educación sexual debido a su conservadurismo y, reclamando una visión ideologizada de la historia de este país. Y esas han sido razones para privar de una educación integral a las niñas y niños, lo que no hace más que reflejar el desprecio y la poca importancia de la educación para ellos.

La calidad y profesionalismo con que se hicieron los libros de texto no está a discusión, se convocó a pocas más de un millón 300 mil maestras y maestros quienes participaron en la conformación de los libros; además de la intervención de 55 dependencias en la elaboración de ellos, así como meses en el análisis y consulta de los contenidos. No están hechos al vapor como se acusa, solo tienen una visión inclusiva y diversa que no les gusta a los conservadores de este país. Pero esa es otra historia que no puede ni debe constituir un obstáculo para que las niñas y niños tengan acceso a estos importantes materiales pedagógicos.

Desde 1959, año de creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), tuvo como prioridad: “Cuidar que los libros cuya edición se les confía tiendan a desarrollar armónicamente las facultades de los educandos, a prepararlos para la vida práctica, fomentar en ellos la conciencia de la solidaridad humana, a orientarlos hacia las virtudes cívicas y, muy principalmente, a inculcarles el amor a la patria, alimentado con el conocimiento cabal de los grandes hechos históricos que han dado fundamento a la evolución democrática de nuestro país”.

Ese precepto no ha cambiado, lo único que ha cambiado son los tiempos en los que nos hemos tenido que adaptar cuidando siempre que esa idea central sea la que prevalezca y los libros de texto contribuyan a ello. Y justamente parte de ello lo constituye la educación sexual, con la cual muchas personas no están de acuerdo pero que ese no puede ser un motivo para privar a otros de esta clase de educación, más en un estado en el que la violencia en contra de las mujeres goza de gran impunidad, y en donde una educación desde esta edad, cambiaría esa tendencia.

Otro tema que les complica es la supuesta ideologización de los libros…por favor, lo que no les gusta es que la historia esté contada desde otro punto de vista que no sea el de ellos. Se espantan y acusan sobre este punto, cuando justamente el móvil para detener la entrega de libros es esa: su ideología conservadora. Tantita congruencia dicen por ahí.

La diversidad existe en cada esquina de nuestro país, no verlo así es negarle su existencia, y lo único que hacen los libros de texto es visibilizarla porque muchas veces hace falta nombrar las cosas para que estas existan. Que las niñas y los niños de este país conozcan qué hay múltiples tipos de familia, por ejemplo, solo habrá adultos inclusivos, a eso es a lo que temen en realidad, porque estos adultos verán con más claridad ese conservadurismo rancio y muy seguramente lo rechazarán.

La no entrega de los libros de texto en Chihuahua está quitándoles a los menores parte importante de su educación, y ni un Ministro ni una gobernadora tienen derecho a hacerlo. El llamado honesto es a dejar a un lado las filias y las fobias y atender el llamado más importante: una educación de calidad y el interés superior de las niñas y los niños de Chihuahua.