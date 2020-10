Fortalecer la mediación para convivir en armonía

Como probablemente muchos de ustedes sepan, una de mis pasiones además del servicio público es el derecho. Desde muy joven supe que tenía una vocación por servir a la ciudadanía y muchos años pude hacerlo mientras estudiaba, cuando me gradué en la capital del estado y también cuando me especialicé en temas que más me llamaron la atención en materia de derecho.

Les comparto el preámbulo de mi vocación porque recientemente tuve el enorme gusto de participar en la VI Edición del Congreso de Mediación, organizado por el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal Zona Occidente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, coordinado por el maestro Javier González Jáquez, un profesional a quien reconozco su firme compromiso con este mecanismo que ayuda a evitar conflictos entre ciudadanos que quieren evitar problemas innecesarios y que, de manera voluntaria, deciden resolver posibles controversias a través de estos métodos.

Para quienes no están familiarizados con este concepto y su importancia en la búsqueda de la concordia entre las personas, me permito comentarles que esta forma de llegar a acuerdos, surgió de la necesidad de resolver los inevitables diferendos que surgen en la vida diaria pero que requieren de de tiempo, especialistas, procesos legales desgastantes y prolongados.

En el marco de este Congreso Internacional con grandes panelistas, pude exponer mi punto de vista relacionado a la importancia de estos mecanismos y añadir que es fundamental que demos a conocer aún más y de manera sencilla las virtudes de estas formas de llegar a acuerdos y evitar fricciones para una sociedad de por sí, polarizada. Partamos del hecho de que es casi imposible evitar los conflictos de la vida diaria, pero las personas podemos solucionarlos apoyados en la ley y de una manera pacífica.

Este tipo de foros como el congreso que he citado, son fundamentales también para que aquellos que se encargan de impartir justicia con estos métodos, puedan actualizarse y contar con mejores herramientas para un México más justo y en paz.

Como presidente municipal y abogado, celebro mucho que estos foros que tienen la visión de hacer de nuestra comunidad un mejor lugar para convivir, evitar las confrontaciones y solucionar nuestros diferendos de manera menos complicada y más rápida.









Presidente municipal de Guachochi, Chihuahua

https://twitter.com/HugoAguirreMx