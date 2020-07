Fox, el ocurrente

El 2 de julio 2000, Vicente Fox ganó las elecciones, convirtiéndose en el primer presidente de oposición en la historia de México. Esa noche, emocionado convivió con sus eufóricos simpatizantes, pero durante un instante observó calladamente los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, como que meditaba si realmente podría solucionar los problemas del país. Después, al tomar posesión en diciembre, declaró: “Ahora sí me siento cargando la piedra del Pípila o más grande, cargando esta responsabilidad”. Apenas iniciaba y ya sentía la presión del cargo, no es para menos, ser el presidente de una nación no es tarea fácil. Su sexenio tuvo algunos logros, se mantuvo una inflación baja, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental, y por ende la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, actualmente INAI), entre otros logros. Sin embargo, al finalizar su administración, fue evidente que la piedra del Pípila fue muy pesada para él. Tuvo varios tropiezos debido a declaraciones desafortunadas, la imagen presidencial sufrió un grave daño, y a pesar de que en México aún no existía Facebook u otras redes sociales, fue el hazmerreír de la Nación. En numerosas ocasiones, el vocero oficial Rubén Aguilar, justificó sus desaciertos, la frase: “Lo que el presidente quiso decir”, la repitió una y otra vez. Aguilar trabajaba horas extras, tratando de desquitar los más de 200 mil pesos que ganaba mensualmente.

En 2002, durante la Cumbre Mundial sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Monterrey, Fox hizo la famosa llamada telefónica a Fidel Castro, carente de diplomacia, “invitándolo” a que se retirara del país lo más pronto posible, con su memorable frase, “comes y te vas”, todo esto, para no incomodar al presidente George W. Bush.

En 2005 hizo una declaración, que afortunadamente no desató una guerra diplomática, dijo: “No hay duda que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos”. Lógicamente sus palabras ocasionaron gran molestia en la comunidad afroamericana.

A veces pecaba de honesto o de “inocente”, en una entrevista para Televisa, Joaquín López Doriga, dice: “Me da la impresión que a usted le gustaba ser más candidato que presidente”, Fox responde: “No lo dudes ni tantito”. Luego Joaquín pregunta: ¿Usted está satisfecho con su primer año? Respondiendo: “Claro que sí, muy satisfecho, no se nos ha dado, ni el crecimiento, ni la generación de empleos y lo demás de la crítica ha sido que si las botas de charol, que si el ramo de la señora Martha”.

En 2001 dio un discurso en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, en un fragmento dijo: “De Simón Bolívar a Jor… José Luis Borgues”, siendo lo correcto Jorge Luis Borges. Después se justificó: “Voy a Valladolid a hacer una presentación, que no es por adornarme, pero fue muy pero muy aplaudida yo diría ovacionada y, sin embargo, alguien tocó por ahí, el asunto de Borges y bueno, ya no me la quito, yo no sé si en esta vida sean seres humanos perfectos, que nadie tenga un desliz, yo sí los tengo y los he reconocido muchas veces”. Y tenía razón, nadie es perfecto, pero se empeñaba en cometer errores una y otra vez. Luego mencionaría: “El 75% de los hogares de México tiene una lavadora y no de dos patas o de dos piernas si no una lavadora metálica”.

Su figura presidencial no imponía respeto, en diciembre 2005 durante una visita oficial al Centro de Reinserción para Menores San Fernando del entonces DF. Al fotografiarse con un grupo de muchachos recluidos en ese lugar, uno de ellos, Santiago González “el Roñas”, osó ponerle los clásicos “cuernos”, por supuesto, la imagen dio la vuelta al mundo. Posteriormente Fox dijo que lo perdonaba e incluso si ponía de su parte el jovencito podría ayudarlo para que saliera cuanto antes, la ayuda nunca llegó. Pues se volvió tan famoso por su irreverencia, que fue reconocido por amigos y vecinos, descubriéndose que no se llamaba Santiago, sino Jerónimo, no tenía 17, sino 22 años y ya había sido encarcelado en la penitenciaría, entonces para evitar ser juzgado nuevamente como adulto, engañó a las autoridades usurpando la identidad de su primo Santiago. Meses después, fue trasladado del tutelar de menores al Reclusorio Oriente.

Cuando Vicente Fox observaba aquellos juegos pirotécnicos hace 20 años, nunca imaginó todo lo que pasaría durante su mandato, seguramente tampoco imaginó, ese hombre, quien para muchos era la esperanza de México, que sus declaraciones desafortunadas u ocurrencias, tristemente serían más recordadas que los logros en su mandato.





