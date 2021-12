Fraseario | De engaños, engañadores y engañados

Cuánta razón tenía Nicolás Maquiavelo cuando dijo que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar.

Al respecto, explicó que los humanos son tan simples y se someten a las necesidades del momento, que aquellos que engañan encontrarán siempre quien se deje engañar.

Sin duda alguna, el pensamiento de Maquiavelo no sólo ha trascendido en el tiempo, sino que se ha materializado explícitamente en AMLO, Morena y el autoproclamado “Gobierno de la Cuarta Transformación”.

Para empezar, no hace mucho tiempo, en este mismo espacio de reflexión, se analizó el hecho de que, a poco más de ocho años de que Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador, comenzaran a vender la idea de que eran “La esperanza de México”, lo único que habían -y han- hecho, es demostrar que su lema es uno de sus tantas mentiras, fraudes y engaños. Pero bueno, como bien lo decía Maquiavelo, aquellos que engañan encontrarán siempre quien se deje engañar.

Y así como pasa el tiempo, los engaños, fraudes y mentiras Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T parecen no tener fin porque, en definitiva, hay muchos que se han dejado engañar dado que, como bien lo explica Maquiavelo, solamente ven lo que sus engañadores aparentan ser. Y sí, ciertamente, hay muchos que solamente han visto lo que Andrés Manuel López Obrador, Morena y la cuatro-te aparentaban ser.

Digo “aparentaban” porque, a estas alturas, lo premeditado, lo alevoso y lo burdo que ya caracteriza a sus innumerables engaños es imposible de ocultar porque ya ni las apariencias pueden sostener. Incluso, con el “Quién es quién en las mentiras”, lo único que han logrado es evidenciar el nivel de cinismo al que han llegado. Y es por eso que resulta muy difícil creer que todavía haya tantos que siguen dejándose engañar tan fácilmente.

El asunto es que, mientras haya quienes gustan de ser engañados sin resistencia alguna, habrá más engañadores profesionales como lo es Andrés Manuel López Obrador y compañía. Lo peor del caso es que fue a base de engaños, fraudes y mentiras como llegaron al poder; y ahora, estando en el poder, abusan de él para perpetuarse ahí. Y cómo no hacerlo, si saben bien que sus engaños, fraudes y mentiras seguirán siendo efectivos porque, aunque ya son menos, aún hay muchos que se seguirán dejando engañar.

Y como para muestra basta un botón, basta con referir uno de sus más recientes engaños, evidenciado por Gerardo Soria y por Salvador Cosío: La farsa de la consulta para la “ratificación” (no “revocación, como contempla la ley) de mandato, engaño orquestado por integrantes de la Cuarta Transformación con el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y promovido y operado por Morena.

En esta ocasión, finalizo parafraseando lo dicho alguna vez por el cantautor y músico estadounidense Ted Nugent: El gobierno está tan fuera de control, tan hinchado e infestado de fraude, engaño, corrupción y abuso de poder, que caerá y el pueblo, me rompe el corazón decirlo, quedará como el más tonto de nuestra historia.



