Fraseario | De Otis y el desastroso desmantelamiento del Fonden

Como dijo Jim Wallis, a veces hace falta un desastre natural para revelar un desastre social.



Para entender a qué se refiere Wallis, es necesario saber que, según la Organización Meteorológica Mundial, los desastres naturales son producto de fenómenos -únicos o recurrentes- causados por la propia naturaleza, y que los desastres sociales, según Víctor Manuel Cruz Atienza, doctor en Sismología, los desastres sociales son producto de la falta de prevención y previsión por parte de ciudadanos y autoridades gubernamentales.



Así pues, queda claro por qué la desastrosa naturaleza de “Otis” ha revelado nuevamente -y entre otras cosas- que el desmantelamiento del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha resultado socialmente desastroso, como el mismísimo gobierno que lo desmanteló.



Que el Fonden sí existe, que no lo eliminaron, dice el autoproclamado gobierno de la Cuarta Transformación. Lo cierto es que, aunque aparentemente no fue eliminado, el Fonden fue desmantelado y “degradado” a programa (con el mismo nombre, pero programa). Es decir, de ser un eficaz mecanismo financiero compuesto por el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (y sus respectivos fideicomisos), pasó a ser un simple programa (con el mismo nombre, pero programa) y, además, con muchísimo menos presupuesto que el destinado por las administraciones pasadas.



Y aunque el presidente López Obrador -y compañía- afirme que hay recursos ilimitados y garantizados para apoyar a las víctimas del huracán Otis, la desastrosa naturaleza de Otis evidenció, primero, la falta de acciones preventivas y de mitigación del riesgo y, luego, la ineptitud para responder inmediata, diligente y eficazmente ante la situación, y todo porque el Fonden ya no opera como operaba antes de su desastroso desmantelamiento.



No basta pues con decir que no habrá límite presupuestal para apoyar a la gente afectada por el desastre causado por Otis en Guerrero. Falta ver, como bien lo dijo Marco A. Mares, qué tan rápido y eficientemente se canalizan los recursos; o sea, comprobar en los hechos que es más efectiva la centralización del presupuesto en el gobierno federal que la operación de lo que, hasta hace un par de años, fue el verdadero Fonden.



El caso es que, tal como se dijo -hace poco más de dos años- en este mismo espacio de análisis y reflexión, los desastres naturales ocurridos desde entonces en distintos puntos del país evidencian que desmantelar y degradar el Fonden fue una de las muchas malas decisiones del gobierno de la 4T. Decisiones que, sin duda alguna, corresponden a la naturaleza destructiva del presidente López Obrador, llevándolo no sólo a provocar desastres económicos y sociales, sino también a agravar los efectos destructivos y mortíferos de los fenómenos naturales.



A modo de resumen, finalizo citando lo dicho alguna vez por el dramaturgo, novelista y pensador turco contemporáneo, Mehmet Murat Ildan: Si un país no está bien gobernado, todo tipo de desastres se convertirán en una rutina para ese país.