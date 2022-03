Fraseario | Igualdad de género hoy para un mañana sostenible

No hace mucho tiempo, Chimamanda Ngozi Adichie dijo que hablar de temas de género no son conversaciones fáciles de tener.

Y no son conversaciones fáciles de tener -explica- porque, hablar de género hace que algunas personas se sientan incómodas o irritables por el solo hecho de pensar en cambiar el statu quo. Pero claro que, como bien lo dice Mitski, es -y seguirá siendo- muy importante hablar de género porque si no se habla no se avanza; es decir, porque si no se habla de género no habrá un cambio realmente sustantivo en materia de género, igualdad y empoderamiento de la mujer.

Es cierto que, aunque a algunos les incomode que se hable de género, actualmente no existen -en términos generales- limitaciones de tiempo o momento para hablar sobre el tema y sus problemáticas; sin embargo, el Día Internacional de la Mujer es el tiempo y momento clave para hablar de ello y, así, desafiar y cambiar el statu quo.

Entonces, en el marco del Día Internacional de la Mujer 2022, resulta imprescindible hablar sobre los temas de género y, particularmente, de la igualdad de género como factor indispensable para el desarrollo sostenible y, por ende, para lograr un futuro sostenible.

Y es precisamente en ese contexto que, bajo el lema "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible", la ONU Mujeres, además de reconocer y enfatizar la contribución de las mujeres y las niñas en la construcción de un futuro más sostenible para todas las personas, visibiliza una problemática que generalmente no se asocia con el tema de igualdad de género: el cambio climático.

Sobre el cambio climático y su relación con la igualdad de género, la ONU Mujeres refiere que los datos y las investigaciones sobre el tema revelan no solamente una clara correlación, sino que evidencian que, a pesar de que las mujeres y las niñas son las que sufren los peores efectos del cambio climático (lo cual agrava la desigualdad de género existente), son las mujeres y las niñas de todo el mundo las que lideran los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático.

Por todo eso y muchas cosas más es que, en el marco del Día Internacional de la Mujer 2022, la ONU Mujeres hace un llamado a unirnos al reclamo de una acción por el clima por y para las mujeres. Acción que, sin duda alguna, debe ser la exigencia de una mayor igualdad de género y un mayor empoderamiento de la mujer para, con ello, contribuir a que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático en el entendido de que, como bien lo advierte la ONU Mujeres, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible seguirá estando fuera de nuestro alcance.

Como complemento a lo ya expresado, en esta ocasión finalizo citando lo dicho alguna vez por el séptimo secretario general de la ONU, Kofi Annan: La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para enfrentar el desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir una buena gobernanza.





Aída María Holguín Baeza

