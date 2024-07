Fraseario | Libertad de expresión y derecho a la información: derechos pendientes

La semana pasada, la organización Artículo 19 ARTICLE 19 México y Centroamérica presentó un informe sexenal sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, derecho a la verdad y acceso a la información en México.



En ese informe titulado “Derechos Pendientes”, ARTICLE 19 MX-CA evidencia la terrible situación de la libertad de expresión y acceso a la información existente en nuestro país al finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



Profundizando sobre los aspectos apremiantes de la agenda de derechos humanos nacional de cara al futuro, “Derechos pendientes” destaca cinco aspectos que describen lo ocurrido -o no ocurrido- durante el sexenio del autoproclamado Gobierno de la Cuarta Transformación.



A manera de evaluación del actual sexenio y, a la vez, como una hoja de ruta de cara al nuevo gobierno, ARTICLE 19 MX-CA, a través de “Derechos Pendientes”, evidencia -con datos, hechos y cifras- que la política del olvido, la violencia contra la prensa al alza, el control estatal del espacio digital y la erosión institucional son aspectos que definen y caracterizan al gobierno de López Obrador.



Lo cierto es que todo lo que ARTICLE 19 MX-CA relata, describe y expone en el informe sexenal sobre libertad de expresión e información en México no es algo que muchos -o muchísimos- no supiéramos, pero ahora respaldado por un diagnóstico exhaustivo y preciso de la situación actual y del panorama de desafíos que se vislumbra.



Y es que, tal como lo señala Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de todos los esfuerzos y perspectivas, por lo que el Informe busca arrojar luz sobre los desafíos para la libertad de expresión que se mantienen vigentes, como la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.



El problema es y ha sido que la agenda de derechos humanos se ha puesto de lado por la administración actual a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y por eso, como bien lo dice Leopoldo Maldonado, ahora lo fundamental -y urgente- es entablar un diálogo con el nuevo gobierno y mantener la esperanza de que haya espacio para generar soluciones.



El detalle es que, aunque Leopoldo Maldonado dice que la presidenta electa de México ha dado señales de apertura para dialogar sobre la problemática, todavía falta que “las señales” se conviertan en realidad porque, como bien lo dice el viejo y conocido refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho.



A modo de reflexión retrospectiva y prospectiva, concluyo citando lo dicho alguna vez por el académico, activista pro derechos humanos y escritor chino, ganador del premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo: La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar -o erosionar- la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, sofocar la naturaleza humana y suprimir la verdad.





Licenciada en Administración. Docente en Colegio Regional del Norte y Universidad La Salle.

