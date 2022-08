Fraseario: Morena, la desesperanza de México

Por Aída María Holguín Baeza





Conforme pasa el tiempo queda más evidenciado que eso de que Morena es “la esperanza de México” es solamente un lema publicitario (muy alejado de la realidad).

No se cuestiona que Morena pudo ser la esperanza de México, pero eso no sucedió porque el mundo y las realidades de Morena obedecen ciegamente a los designios de su creador y “líder moral”, Andrés Manuel López Obrador y, por ende, distan mucho de lo que México necesita, merece y espera.

Sí. México espera y sigue teniendo esperanza de un mejor presente y, por supuesto, un mejor futuro, pero ahora con la claridad de que, si bien López Obrador y Morena pudieron ser la esperanza de México, con su falta de visión, su insaciable hambre de poder, su desproporcionado ego y su mezquindad, quebrantaron la idea que pregonaban y en la que, impulsados por hartazgo social del momento, muchos creyeron.

Se trata pues de un quebranto que no es reciente, sino producido desde el mismísimo momento en el que Morena vendió -a la mala- una idea ilusoria; un quebranto que se ha ido acumulado con mayor intensidad desde que AMLO emitió su primer mensaje en calidad de virtual ganador de las elecciones presidenciales.

Y sí, como ya se dijo, México sigue teniendo la esperanza de un mejor presente y un mejor futuro (mientras haya vida hay esperanza); el detalle es que Morena logró timar al “pueblo bueno y sabio” y así sobrevino la inevitable desesperanza que, desde un inicio (casi una década), muchos ya veíamos venir.

Ahora, México se encuentra en un estado de mayor desesperanza (más de la que existía antes de la 4T). Una desesperanza tan profunda y absoluta, que ha invadido a propios y extraños, y de manera más lastimosa, vergonzante y trágica a los “propios”, pero esa es otra historia (historia que, por cierto, se manifestó parcialmente el pasado fin de semana).

Total que ha transcurrido casi una década desde que Morena dijo ser “la esperanza de México” y cada vez son más los arrepentidos, desesperanzados y desesperados ante el panorama sostenido de abusos, riesgos e incertidumbres que ha caracterizado al gobierno de la 4T.

Morena es y seguirá siendo la desesperanza de México porque, de inicio, no hay esperanza de que quiera mejorar; y si no quiere mejorar, entonces carece de lo necesario para generar esperanza en el pueblo. Y es que, como ya debería de ser bien sabido, la esperanza nace en torno aquello que nos encamina a buscar y encontrar algo mejor, y la desesperanza nace -en términos generales- en torno a aquellas situaciones que carecen de respuestas que demandan y exigen la búsqueda y el logro mejoras (cambios, transformaciones, crecimiento, progreso, etc.) sustanciales en la vida de las personas y, en este caso, en pro del bienestar común.



A modo de reflexión, concluyo citando lo dicho por el periodista colombiano Guillermo Cano Isaza: Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante del pueblo será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera.



Aída María Holguín Baeza

laecita.wordpress.com

laecita@gmail.com