Fraseario | Pese a la indolencia y apatía del Estado, hay voces contra la indiferencia

“Voces contra la indiferencia”, es el título del más reciente informe de Article 19 sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México.

En este informe, Article 19 Oficina para México y Centroamérica revela la fragilidad de la libertad de expresión en México, centrándose, de manera particular, en la prevalencia e incremento continuo y sostenido de agresiones contra la prensa.

Al respecto, Article 19 exhibe que el 2022, o sea el cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representó un hito inimaginable en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere porque es el año en el que se han registrado y documentado más agresiones contra la prensa, puntualizando que en México se agrede a medios y periodistas de manera sistemática, en promedio, cada 13 horas (mientras que en el mismo periodo de las dos administraciones pasadas la frecuencia fue de 21 y 55 horas, respectivamente).

Si bien el informe aborda la situación pasada y presente sobre el tema de las agresiones contra la prensa aclarando ninguna bandera política nacional ni local ha logrado garantizar y respetar plenamente la libertad de expresión, el acceso a la información y respeto de derechos humanos, lo sucedido al respecto desde el inicio del autoproclamado Gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente López Obrador, ya superó un “hito inimaginable del horror”.

En ese sentido, Article 19 expone que en los cuatro años que van de este gobierno federal, que se erigió como “transformador”, el panorama para la libertad de expresión no ha mejorado porque -para no variar- las formas de censura e inhibición han mutado y conviven con viejos mecanismos autoritarios.

El asunto es que, a decir de Article 19, Voces contra la indiferencia no es sólo un informe, sino también un homenaje para las personas indígenas, mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a los derechos humanos porque ellas son las voces que encarnan la lucha digna y la resiliencia contra la censura, el olvido y la indiferencia.

Y es que, pese a la indolencia e indiferencia del Estado, esas voces valerosas son las que nos recuerdan que la violencia, la desmemoria, la atrocidad, la discriminación, la censura y la opacidad no son opción. Son pues, tal como lo afirma Article 19, las voces que deben ser escuchadas por encima del ruido, la polarización, la incertidumbre, la manipulación, la anulación y la desinformación.

A modo de compendio, por obvias razones finalizo citando otro fragmento del informe Voces contra la indiferencia: Tras décadas de lucha, el espacio público dejó de ser de unos cuantos. La incipiente democracia en México ha dado pie a la irrupción de voces históricamente discriminadas que luchan por ser escuchadas, aunque con diversos métodos y maneras autoritarias se ha pretendido reprenderlas y apagarlas. De hecho, es gracias a esas voces que se ha avanzado en el marco de libertades públicas que hoy tenemos.