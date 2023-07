Fraseario | Recordando a Nelson Mandela

Como ya muchos sabemos, Nelson Mandela es un personaje histórico que dejó huella por su larga e incansable dedicación al servicio de la humanidad, incluso durante los 27 años que estuvo en prisión.



Con una trayectoria de 67 años dedicado a servir a la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como activista contra el apartheid, como político, como preso de conciencia, como como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre y como filántropo consistente, Nelson Rolihlahla Mandela hizo historia dejando un significativo legado universal.



Sí, el legado de Mandela, ícono y líder de la lucha contra la discriminación racial, social y política en Sudáfrica, es universal porque inspiró al mundo a través de sus acciones, ejemplo y enseñanzas que, a su vez, lo convirtieron en símbolo mundial de liderazgo, paz, perdón, resiliencia y reconciliación.



Con su espíritu de humanidad, Mandela, también conocido como "Madiba", contribuyó en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social, la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.



El asunto es que, tal es el legado de Nelson Mandela que, en 2009, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela. Así, y desde entonces, las Naciones Unidas no solamente reconocieron la trascendencia y significado histórico de las contribuciones de Mandela a la humanidad sino también la importancia conmemorarlas año con año.



Y es que conmemorar constante y permanentemente la vida y el legado de Nelson Mandela exaltando su memoria y sus grandes contribuciones a la humanidad permite, en definitiva, mantener, fortalecer o encontrar la inspiración necesaria que posibilita cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor, tal como Mandela afirmó y, además, lo ejemplarizó en todo sentido.



Entonces, año con año el Día Internacional de Nelson Mandela nos brinda la oportunidad de recordar y honrar día con día su vida y su legado y, así, alimentar nuestro espíritu con su espíritu de humanidad, dignidad y justicia para construir un mundo mejor. O como bien lo dijo António Guterres, el mejor tributo para conmemorar la vida de entrega de Nelson Mandela no son palabras ni ceremonias, sino acciones que mejoren nuestro mundo.



Recordar y no olvidar a Mandela es pues, una obligación espiritual, moral, social y humanitaria que nos debe llevar a actuar con su misma valentía y convicción para construir un mundo mejor.



A modo de homenaje, concluyo citando y recordando lo dicho alguna vez por el mismísimo Nelson Mandela: Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de que hayamos vivido; es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de la vida que llevamos.



Aída María Holguín Baeza

laecita.wordpress.com

laecita@gmail.com