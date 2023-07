Los cimientos de un sistema económico se basan en la confianza. Si usted tiene tratos con un empleador, se asocia en determinado emprendimiento con terceros o tiene relaciones comerciales y/o empresariales el único factor que amalgama esa relación es la confianza. Al crecer la población se torna más difícil conocer personalmente las vidas con quien uno se relaciona, saber de su pasado, de su honorabilidad y de su capacidad; la distancia, el idioma, la educación y las creencias culturales son algunos factores que representan un verdadero obstáculo al momento de hacer negocios creando lo que los economistas llaman incertidumbre.

Para solventar eso se creó un marco regulatorio que obliga a cada parte involucrada en un trato a que cumpla con lo dicho de palabra dando origen al sistema jurídico. Este sistema suplanto la honorabilidad de las personas pues un tercero “juez” sería el garante de que se cumpliera lo acordado. Así la humanidad tránsito de la palabra al contrato, eliminando la incertidumbre. Este sistema evolucionó tanto que llegaron a hacerse contratos a futuro sobre un bien que no existía pero que se suponía llegaría a existir, (commodities), otorgándoles precio y calidad, algo difícil de entender todavía. ¿Qué pasaría si este convenio no se cumple y el encargado de hacer que se cumpla no lo hace? La economía se colapsa.

Eso está pasando en la actualidad. Aquí retomo la información vertida por esta casa editorial el día 4 de julio del presente mes, donde la impunidad es del 99.97% en los delitos de fraude, es decir, aquellos en los que se abusa de la confianza. Esta impunidad total es un incentivo a la estafa, a mentir, a engañar. Lo mismo se ve en campañas políticas que no son campañas, que en productos que no contienen lo que ofrecen. ¿Están mal los que engañan? Si. ¿Están mal los que se dejan engañar? Si. Pero lo más grave es que el sistema jurídico no funciona. Ante un 100% de impunidad los jueces, abogados deberían preguntarse ¿Dónde está la falla? No hacerlo es contribuir con el sistema, ser parte del engaño.

Si el sistema jurídico no puede hacerlo entonces no les sirven esas leyes a los ciudadanos y hay que cambiarlas. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos? Y ¿a qué costo?, ¿usted ha sido víctima de un engaño? Y ¿Cómo se siente? Bueno cambiar eso requiere de afrontar esa realidad, no de fingir que no pasa. Conforme transcurre el tiempo la población tiende a informarse menos, a dejar que “otros” (llámese tecnología) piensen por uno y es ahí donde los políticos muy “oportunos” ofrezcan otras alternativas de resolución de controversias, más light, cuando sólo debería haber una, respetar lo acordado.

Esa actitud, justificar el no cumplimiento de lo acordado, es la fuente del crecimiento de la impunidad, la cual se derrama en todas las actividades de nuestra sociedad. Piense un poco, con estos niveles de impunidad, ¿tiene deseos de seguir haciendo negocios? Bueno hoy lunes empieza el programa de radio “aquí con la gober”, una moda más de popularidad política, a ver con que nos sorprende.





Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña