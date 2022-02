Hace unos días me apareció un mensaje bastante largo de un teléfono desconocido y decía más o menos así: Hola, soy fulano de tal (nombre árabe largo), pertenezco a una familia de los Emiratos Árabes, mi hermano mayor ha muerto y soy el único heredero de mi potentado padre de quien también dijo nombre y dinastía, tengo 45 años, etc. También mandaba una foto que no abrí, porque me empecé a reír de la farsa que estaba leyendo a una hermana que estaba conmigo, pero ella me dijo que bloqueara el número de inmediato porque obviamente era para algún fraude. Después me arrepentí de borrarlo tan rápido, pues me podría haber reído más con mis amigas.

Abundan los fraudes cibernéticos y otros presenciales con el descaro de dar la cara con el engaño, por ejemplo el de la política mexicana que da risa en el sentido de que insistan en que nos creamos las mentiras utilizadas para tapar “detalles” de la farsa.

México como muchos otros países está gobernado por un poder descarado, mentiroso, ambicioso, corrupto y demás. Todo el asunto de la súbita riqueza del hijo del presidente es un reflejo del gobierno que tenemos, y si permitimos que siga esa tragicomedia en el mando es porque la merecemos.

En cada sexenio evadimos lo que realmente sucede, y nos vamos conformando cada vez más a la burla del poder.

López habló en su campaña de lo sencillo y modesto que es, de lo que le importa el pueblo, se enfocó con todo para lograr llegar a lo que visualizó por décadas, igual como los estafadores que dicen lo que sea necesario y dan un poquito de dinero para sacar con creces, y la gente cae por esa hambre de llenar un vacío existencial.

Señor presidente, no sé cómo puede dirigirse al pueblo de México explicando mentirosa y burdamente una realidad que grita fraude para México. Y lo peor es que el pueblo busquemos reírnos con memes y pasar por alto la gravedad del asunto, así como lo fue la casa blanca de Peña y las innumerables pruebas de la deshonestidad de gobernantes que salen del puesto avantes a disfrutar sus “lucros”.

Tapar el sol con un dedo ya pasó de moda, ¡qué los rayos se manifiesten y se vea todo el cochinero, al cabo no pasa nada! El descaro de mandatarios ha escalado a niveles monárquicos, una vez arriba no hay quien los pare.

¿Y la revocación de mandato será un fraude más o debemos ir a plasmar nuestro desacuerdo con López y colaboradores? ¿Llegará esto a un destino de manifestación transparente o le ayudará al presidente a decir burlonamente “Se los dije”? ¿Con toda la tecnología actual que encuentra caminos de revocación de resultados reales podremos confiar en este proceso? ¿Esta ostentación de poder que pretende?

Amo a mi país y quisiera volver a creer en las instituciones pero, ¿qué mensaje me llega de un presidente que habla y habla por hablar sin ninguna vergüenza al mentir? De sus mensajes falsos no me puedo reír con nadie, siento el fraude en sus palabras y le ruego a Dios que no sea él el que controlará el proceso de revocación de mandato.

Roberta Cortázar B.