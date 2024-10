--Fraudes crecen como bolas de nieve en CUU

--Tras manotazo de Marco, ya tramitan rascacielos

INVISIBLE.- Los mapas delictivos de la ciudad tan enfocados periodísticamente en la incidencia de homicidios, desapariciones, asaltos y violencia intrafamiliar y de género han invisibilizado “el delito de delitos” para los capitalinos: el fraude y la afectación patrimonial por compraventas falsas y servicios apócrifos.

MILES.- Justo esa perspectiva muestra que a la falta de cultura financiera y la esperanza de obtener dinero “dándole la vuelta al sistema” ha fomentado el desproporcionado crecimiento de empresas como Aras, Yox, Vitas, Era Capital, SOI, MC Inmobiliaria, Fibra Millenium, GC Calco, Klover Sport y Constructora RC que en cuestión de tres años a la fecha, acumulan 15 mil denuncias.

FACILIDAD.- Aparte de la facilidad con que los usuarios compran, venden o contratan bienes muebles e inmuebles por las redes sociales sin tener la certeza de quién está del otro lado y cuando lo buscan para que les responda por lo comprometido, ya no hay rastro de esa persona.

AFÁN.- Un fenómeno social que no sólo se explica por el afán de “aprovechar” fabulosas oportunidades de inversión o adquisición, que así como hace décadas se alertaba de no caer en timos callejeros y las famosas pirámides, después se convirtieron en estafas telefónicas con el sesgo de amenazas o notificaciones de premios ganados y ahora se propaga de todo por redes sociales.

PERFILES.- Lo cierto es que la mayoría de las carpetas de investigación se concentran en Chihuahua capital y otro tanto en Parral, lo que llevaría a preguntarse si en Juárez no caen los usuarios, empero los expertos en criminalística consideran que responde más bien al desinterés de denunciar.

DENUNCIAN.- En la psicología criminal se considera que los fronterizos optan por darle vuelta a la página con tal de no someterse a vueltas y vueltas ante el Ministerio Público, en casi todos los rubros legales explotan antes que nada la vía de conciliación y reparación, si no desertan, mientras los capitalinos denuncian, protestan e insisten no quede en el olvido.

LUCHA.- Eso muestra por qué a unos días de cumplir 3 años de la primera querella contra Aras, el acumulado de 6 mil perjudicados no ceja en la lucha jurídica no sólo por recuperar algún porcentaje de lo invertido, sino en que vaya a la cárcel el CEO de esa financiera, Armando Gutiérrez, por quien se emitió una ficha roja ante Interpol y no ha sido capturado.





***





RAZER.- A propósito de delitos muy visibles pero esporádicos como el secuestro, generó preocupación lo ocurrido ayer en Cuauhtémoc, donde un hombre de 44 años fue interceptado en el Corredor Comercial Menonita por unos sujetos que lo privaron de su libertad y a cambio de su liberación le pidieron a la familia dos vehículos razer.

ASESINATO.- Los familiares entregaron las unidades todo terreno en el punto acordado y se dirigieron al sitio que les indicaron para recoger a la persona, a quien encontraron sin vida por proyectiles de arma de fuego.

ENTORNO.- No se tenía registro, al menos en fecha reciente, de ese modus operandi como exigir un pago de rescate con vehículos valuados cuando menos en millón y medio de pesos para acabar cometiendo el homicidio y es lo que investiga la Fiscalía Zona Occidente y la General del Estado para determinar si se trata de un crimen perpetrado por una célula delictiva adherida a algún cártel o lo cometieron personas cercanas al entorno de la víctima.

ROBOS.- De manera coyuntural, en Cuauhtémoc repuntó el robo de autos durante la semana que está por concluir con seis casos, según lo reportado por la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal, que a su vez informó solamente en un caso se detuvo a dos jóvenes y por lo tanto, se recuperó la unidad.





***





MANOTAZO.- Un manotazo sobre la mesa bastó por parte del alcalde capitalino Marco Bonilla para que los ejecutivos de la empresa Grupo R10 se acercaran al gobierno municipal para presentarles el proyecto de construcción de la torre de departamentos que anuncian será la más alta de la ciudad.

PROMO.- Y es que ya había publicidad en redes sociales que incluían un render de lo que denominan Torre Zahara, sólo que la Dirección de Desarrollo Urbano ni siquiera tenía la documentación con un plan de impacto ambiental ni la solicitud de permiso de construcción en la zona de Haciendas del Valle.

RASCACIELOS.- De ahí que el presidente municipal recalcó que desconocía la construcción de un rascacielos y exhortó a la ciudadanía a no caer en fraudes, dado que ya ofrecían la compra de tickets por 50 mil pesos para conocer los detalles de la obra y con experiencias recientes en materia inmobiliaria, Bonilla alertó ante supuestas ofertas que podrían calificar como fraude.

TRÁMITES.- Se dio a conocer que los representantes de la empresa se presentaron enseguida con Adriana Díaz, directora de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, para presentar estudios de análisis topográficos, estudios hídricos, de zonificación y un análisis preliminar del proyecto, entre otros documentos a fin de comenzar los trámites para el permiso de construcción.