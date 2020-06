Comentábamos la semana pasada que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), era un elemento muy importante para la salvación de México porque tenía en sus manos decisiones de mucha trascendencia para el país.

El sábado pasado, 30 de mayo, los ciudadanos tomaron la calle, convocados por diversas organizaciones, entre ellas Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, que lidera Pedro Luis Martín Bringas, uno de los dueños del grupo Soriana, así que necesidad no tiene o que ande buscando algún puesto, la verdad que ni falta le hace, a quien le mataron “misteriosamente” a un hermano hace algunos meses en un estacionamiento de la ciudad de Torreón y la autoridad dijo que se había suicidado, aunque en las fotografías que publicaron se veían los orificios de las balas desde afuera de su vehículo, muy burdo y no se ha vuelto a saber nada, como siempre en este tipo de eventos.

El sábado despertó la sociedad civil. Fueron miles de personas que salieron a manifestarse en sus vehículos, por aquello de la pandemia, y hay quienes critican porque iban en carros, como lo han hecho los campesinos en sus camiones o en sus tractores y no puede ser criticable. Iban carros de todo tipo, tamaño y marca. Todos pidiendo que se vaya AMLO.

Sólo dos estados no tuvieron manifestación, Tabasco por razones obvias por el de Macuspana, y Baja California Sur, no se sabe por qué, pero en 30 estados hubo numerosas manifestaciones, en total fueron 72 ciudades del país, las más grandes e importantes de México.

Se llevaron de manera pacífica y bastante respetuosa, salvo en la CDMX donde con el claxon frente a Palacio Nacional, la humilde morada de AMLO, ya que la residencia de Los Pinos se le hizo poca cosa, le mandaron saludos a su progenitora, aunque creo que no tiene. Siempre se dejó un carril libre para que pudieran circular aquéllos que no iban en la manifestación y así no perjudicar a nadie, lo mismo con los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas, etc.

Comentan, sin que me conste, que en algunos lugares se sumaron a la caravana un camión de los que transportan soldados y que la gente les aplaudió y ellos bajaron sus armas y luego el militar que iba al frente les dijo a voz en cuello: “Somos mexicanos. A favor de México todo, en contra nada”. Es lo menos que se puede esperar, después de que el jefe de las Fuerzas Armadas los ha denigrado ante los narcos, permitiendo que los desarmen, los arrinconen y se burlen de ellos. Luego los puso a trabajar de albañiles, que es muy respetable trabajo, pero no fueron entrenados para construir aeropuertos, carreteras, hospitales, y al rato los va a poner a construir las casas del Infonavit. Bien por el Ejército.

Me parece que Frena es un movimiento que va muy rápido y se le ha sumado una cantidad impresionante de gente, cuyo único objeto es que se vaya AMLO, que después de 18 meses de un Gobierno nefasto, que se ha encargado de destruir las instituciones, buenas, regulares o malas, que teníamos en México, llevando en picada a la economía del país, ahuyentando las inversiones que generan miles de empleos, con su toma de decisión caprichosa, como clausurar la inversión de una fábrica de cerveza, Constellations Brands, las inversiones de energía limpia, el aeropuerto de la CDMX. En una palabra, haciendo al pobre más pobre y la clase media la quiere desaparecer, no se diga de los grandes empresarios.

Frena, un elemento nuevo y muy importante para salvar a México.