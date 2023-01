Por: María de los Ángeles Ruíz

¿Le ha pasado sentir frío en el corazón? Pues a mí, últimamente sí, y esto me ha sucedido derivado de mis interacciones con otros seres humanos, por lo general con los varones, esto me lleva a reflexionar ampliamente sobre algo que se denomina; neurosexismo, esta teoría maneja el supuesto de que los cerebros de las mujeres y los hombres son diferentes, ya que físicamente, obviamente somos diferentes, diría yo, complementarios.

Pues el debate se enfrasca en que el cerebro de la mujer es más ligero, y algunos han utilizado este argumento para enunciar que la mujer es menos inteligente que el hombre.

Muchas teorías han surgido, y hay infinidad de estudios, lo último que se menciona, es que las neurociencias han venido a desmitificar el hecho de que exista la posibilidad de las diferencias en el cerebro.

Pero, ciertamente no podemos ignorar, que sí hay diferencias en los comportamientos de unos y de otros, ¿entonces? Yo creo que ese debate todavía tiene mucho que dar, ya que si no es el cerebro entonces, ¿dónde radican estas diferencias?

Ciertamente las mujeres tienen mejor capacidad para apreciar las diferencias en los colores, las mujeres hablan más que los hombres, y si ud., es hombre, me lo puede confirmar, los hombres tardan menos en recuperarse de un cierre en una relación interpersonal cercana como puede ser una relación sentimental o matrimonial, los hombres requieren asistencia visual para poder iniciar una erección, dicen que las mujeres no, no lo puedo confirmar.

Realmente sí existen muchas diferencias, también le puedo mencionar que los hombres son bastante insensibles a las expresiones que pueda tener una mujer, a los varones parece sólo dolerles lo que les hace daño a ellos, pero cuando les toca entender el dolor en las mujeres carecen de toda capacidad para poder ser empáticos y tratar de sentir lo que la fémina refiere.

El hombre tiene la capacidad de encerrarse en un caparazón, y no preocuparse por su entorno en el ámbito familiar o social, las mujeres por lo general son las que emprenden el cuidado del entorno familiar y social, y esto lo comprobamos con el innumerable testimonio de mujeres que salen a encontrar los restos de sus hijos que han sido secuestrados y asesinados a través del continente o el mundo.

Vemos la lucha de las madres rastreadoras que no descansan hasta dar con el paradero de los restos de sus hijos e inclusive pierden la vida a manos de quienes les arrebataron la vida a sus hijos, que cabe mencionar, en la mayoría de los casos, los victimarios, son hombres.

Los hombres dejan el hogar más veces que las mujeres, para ellos, abandonar a una familia no es difícil, para lo que una mujer dejar a un hijo a la deriva no siempre se observa, sí pasa, no digo que no, pero en menor frecuencia que en el primer caso.

Las mujeres tenemos mayor empatía, ¿será porque nosotras tenemos dos tipos de hormonas? Pues no lo sé, pero seguramente el debate continuará por los siglos de los siglos, mientras existan hombres y mujeres como los conocemos hoy. ¿Ud. qué opina?

Un placer encontrarnos, nos vemos en la próxima ocasión. AECH.