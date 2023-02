Futbol (vs) Americano

Desde hace muchísimos años nació en México una rivalidad bastante curiosa, y que si bien pudiera ser considerada como innecesaria, la realidad es que también era inevitable: Los fans del futbol vs los fans del futbol americano. Buscando la superioridad deportiva sobre el otro desde la mismísima palabra que le da el nombre a ambos. Partiremos desde la idea de que este simple aficionado consume cualquier deporte de este planeta, desde luego existen preferencias y diferencias entre magnitudes pero el respeto es universal. Con eso aclarado ¿Por qué es México la cuna de esta rivalidad? Simple: Porque es el único país que cuenta con una afición numerosa en ambos deportes, principalmente en el norte.





Dentro de Estados Unidos, según los datos del recién terminado 2022 por parte de United Studies, el futbol americano de la NFL es el deporte más seguido del territorio, dejando en segundo lugar al basquetbol de la NBA, en tercero al béisbol de la MLB y en cuarto al hockey de la NHL. Sí, hasta el hockey está por encima del futbol de la Major League Soccer, cuyo problema inicial fue precisamente el haberse inventado una palabra nueva para denominar al quinto deporte más popular del país. Es evidente que dentro de Estados Unidos esta rivalidad no existe.





Mientras que analizando al resto del mundo y según WorldAtlas en 2022, el futbol es el deporte más popular del mundo con más de 3500 millones de aficionados, seguido por el cricket con 2500 millones, el hockey con 2000 millones y el top 4 lo completa el tenis con 1000 millones de aficionados. Lo curioso aquí es que el futbol americano ni siquiera alcanza el top 10 a nivel mundial, pues ese exclusivo grupo lo complementan el voleibol, el ping pong, el básquetbol, el béisbol, el rugby y el golf. Es evidente que en el resto del mundo la rivalidad no existe.





México siempre ha tenido y siempre tendrá una influencia poderosa por parte de su vecino del norte, y el deporte claramente no fue la excepción, razón por la cual el futbol americano alcanzó una gran popularidad en nuestro país, claramente sin dejar de voltear al resto del mundo. Y pasando a temas más sentimentales, desde el punto de vista de este aficionado, este par de deportes son los que más pasión mueven, quizá no en cantidad exactamente, pero sí en calidad. Son los aficionados que más se desviven por sus equipos, los que más aman, los que más sufren, los que más gritan, los que más conocen. Y probablemente es a raíz de esa gran pasión por lo que se dio dicha rivalidad, no hay nada como defender al amor de tu vida. Aficionados en toda la extensión de la palabra.





Este domingo las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas disputarán el Super Bowl LVII, evento masivo que alcanza el podio entre los partidos más vistos en el deporte, solo detrás de la final de Champions League y la final de la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas una de las fiestas más importantes del mundo. Al final de cuentas el futbol americano siempre será tomado en cuenta como uno de los deportes más fuertes e imponentes en la humanidad. Es solo que nadie alcanza la silla para poder sentarse en la misma mesa… del futbol.





Mario Ramírez / @LaFutboliza