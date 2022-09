Por: Roberta Cortazar

Hace años tenía la costumbre de caminar temprano en una vereda, y como lo hacía sola, unas señoras me advirtieron que, desde una casa en construcción, el velador solía gritar un shhh para que voltearan las caminantes y lo vieran masturbarse. No mucho después me llegó el día de verlo, iba yo muy quitada de la pena cuando oí el shhh, volteé en automático y estaba un viejo de sombrero vaquero jalándose su miembro. Aceleré el paso para alejarme lo más pronto posible como si me fuera a atacar el depravado, pero ahora sé que esas filias no llegan a más. Al llegar a donde estaban las caminadoras descansando y tomando café les platiqué alterada lo que acababa de ver, y un par de ellas me dijeron con congoja y bromeando: “¡Hay y por qué a nosotras nunca nos sale! jajaja”. Y por otro lado otra señora me dijo: “¡Hay Roberta! te hubieras parado firme para verlo directamente y en tono burlón decirle: ¡Hay señor qué miserias me está enseñando! jajaja”.

Estuve en una secundaria de puras mujeres y un tipo solía llegar a la reja de la escuela cuando estábamos en receso, sacaba su miembro y a las que les tocaba verlo gritaban y salían despavoridas, no sabíamos que la mejor manera de frenarlo era mirarlo con determinación sin ninguna reacción, o simplemente ignorarlo, pero ese miembro masculino lleno de estigmas nos daba miedo, como si fuera un arma letal.

Cada cual reacciona ante los genitales expuestos de diferente manera, hay mucho morbo alrededor de ellos. Adultos siguen diciéndole a los niños: No te toques AHÍ no seas cochino. Tápate AHÍ no seas descarado. Etc. Y le dan al niño una idea de que esa parte del cuerpo es innombrable y sucia porque la disfrazan con el “ahí” y los incitan a la vergüenza y a una laguna de dudas y morbo sobre el pene y la vagina.

Pero por fortuna ya decir pene o vagina no es algo escandaloso como lo era antes, ahora se les llama por su nombre y se les explica a los niños según la edad cuáles son sus funciones y se les dice que son partes privadas que nadie debe tocar.

El abuso sexual es algo que se da cotidianamente, pero muchos lo tapan, les da vergüenza aceptar que fueron manoseados o violados, pero es muy importante que lo saquen y que si vive el agresor lo enfrenten, lo denuncien, lo exhiban y saquen todo ese dolor que les causó el abuso.

¡Que se hable de los genitales con naturalidad! que se les quite el morbo que tantos trastornos, traumas y abusos ha causado, ¡y que todo aquel que abuse sexualmente sea severamente castigado!

Padres, cuiden a sus hijos porque la mayoría de los agresores sexuales son familiares o personas cercanas a la familia.

El que abusa sexualmente de un niño o de un adulto incapaz de protegerse es un animal que merece el peor de los castigos, hay que enfrentarlos, denunciarlos, y quitar el estigma de que el asunto se debe tapar, la vergüenza debe recaer en ellos, no en la víctima.

