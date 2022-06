Gobernanza hídrica, cambio de paradigma en la gestión pública

Seguramente todos hemos escuchado en estos últimos años que estamos entrando a la crisis del agua, que Chihuahua está bajo un estrés hídrico, que urge que seamos mucho más conscientes en su uso, etc… sin embargo, creo que aún no creemos que el día cero llegará… ¿por qué me atrevo a hacer esta aseveración? Porque lamentablemente sigo viendo desperdicios de agua por doquier; las grandes empresas consumen agua al por mayor y en su “responsabilidad social”, que implicaría en primera instancia atender los principales impactos ambientales generados, no veo obras que atiendan a este impacto que están generando con respecto al uso del agua; incluso, en ocasiones, se escuchan propuestas que sugieren bajar la tarifa del agua, aun sabiendo la riesgosa situación que vivimos… lamentablemente todo esto es el reflejo de la poca o nula conciencia que tenemos sobre el manejo del vital recurso.

Actualmente más del 90% del consumo de agua en nuestra entidad es absorbido por la actividad agrícola y la industrial, con esto no quiero decir que como usuarios domésticos no tengamos responsabilidad alguna en el tema, pero sí quiero señalar la importancia que merecen estos dos sectores productivos por mejorar sus prácticas, innovar en su tecnología para ser verdaderamente eficientes en el manejo del agua y el mirar hacia nuevos cultivos que sean sostenibles en la región y eliminar aquellos que por mucho, ya no podemos sostener.

El cambio climático ha generado impactos que se relacionan con este recurso natural, ha modificado comportamientos en el ciclo del agua, y entonces estaremos mucho más expuestos a severas sequías, así como a lluvias torrenciales y caóticas, para las que, si no nos adaptamos, estaremos enfrentando graves y costosas consecuencias; esto nos obliga a nuevos retos en la gestión de los recursos, a nuevas “formas de hacer”, de producir y de consumir.

Entendida la gobernanza como ese conjunto de procesos para la gestión y manejo de algún asunto, en el que se ven involucrados de manera activa y proactiva la sociedad y el gobierno, la academia y la iniciativa privada, para lograr el consenso y el impulso de políticas públicas que resuelvan dichos asuntos; ante la realidad de las condiciones hídricas, tenemos la obligación de cambiar el paradigma; la gobernanza implica una corresponsabilidad y una correcta y eficiente articulación entre los componentes políticos, sociales, ambientales, económicos y administrativos.

Es necesario tener en cuenta que el agua limpia, el agua con características para ser potable, es un servicio ecosistémico que nos brinda la naturaleza, sí, de manera gratuita, pero no es infinito; si como usuarios y como gobierno no se generan los procesos de gobernanza y las políticas públicas necesarias para proteger este servicio, cada vez es más riesgosa su calidad y permanencia.

Debemos recordar que para cuidar el ambiente la conciencia no basta, necesitamos actuar, trabajar en un esquema de gobernanza hídrica, siendo partícipes los actores clave ya mencionados, con compromisos concretos y acciones inmediatas, hechos son amores y no buenas razones.