"Gobiernos de coalición, una alternativa para el desarrollo de México"

Por: Édgar Piñón





Estimados lectores, a finales del año 2020 los partidos del PRI, PAN y PRD formaron la coalición “Va por México”, ante el rumbo que tomó el país, tras la llegada del actual gobierno federal, en el que no se consideraban las propuestas de los demás grupos parlamentarios, y una negativa al diálogo, cuando no existían coincidencias en las acciones por encaminar desde el Legislativo.

En dicho pacto se establece una balanza en el Congreso de la Unión para generar las condiciones favorables que, según la ideología de los grupos de alianza, necesita la población mexicana que hoy más que nunca clama resultados de sus gobernantes.

Incluso toda sociedad a nivel mundial, urge de cambios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejores hospitales y mejores escuelas, mejor infraestructura carretera; servicios elementales para un gobierno en cualquier parte del orbe, y para ello han sido necesarias alianzas con visiones comunes que atiendan lo más elemental.

Es por ello, y a su vez muy importante que partamos de conocer el término “coalición” y la historia en la que se remontan sus inicios.

La Real Academia Española define el término “coalición” como la “Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”. Partiendo de este término es como se concretan alianzas entre los diversos partidos o grupos políticos, para consolidar un contrapeso entre lo que busca el gobierno en turno y la oposición para evitar la imposición ideológica de un solo individuo.

Países como Alemania, Francia, Italia, España y Corea del Sur, nos demuestran que un gobierno de coalición ha logrado establecer una agenda de desarrollo que eleva la calidad de vida de los habitantes.

Hoy en día México se encuentra en un proceso de desmantelamiento, el poder adquisitivo de los mexicanos está en picada; el número de ciudadanos en situación de pobreza crece día a día. La inflación general anual sigue acelerándose y asciende a 8.16 por ciento, lo que implica que cada vez más la población tenga dificultad para llegar a fin de mes.

Si bien es cierto, alarmas y fatalismos a través de la línea discursiva no es el camino para el cambio positivo de nuestro país, no podemos negar que la vulnerabilidad de las regiones y de cada zona del territorio nacional se acrecentó; y una alianza de la oposición es indispensable para garantizar que México no sea víctima de un nuevo modelo caudillista, donde una única visión sea la que impere para una nación tan grande y con tantas realidades como lo es México.

La alianza “Va por México” ha representado el primer paso para establecer como alternativa un gobierno de coalición con una agenda innovadora, integral, enfocada a materializar calidad de vida en los mexicanos, a elevar los servicios de salud, de educación y frenar la creciente de los indicadores de pobreza y marginación.

Por lo que debemos enfatizar, que la alianza no va por el PRI, tampoco va por el PAN, VA POR MÉXICO, y requiere prudencia, requiere comunicación, diálogo, entendimiento, y un esfuerzo de todos los actores que la integran.

Puesto que en ello deriva la esperanza de millones de mexicanos que han visto caer su calidad de vida y su poder adquisitivo de una manera fulminante en los últimos años.

Esta premisa pone en evidencia la necesidad de buscar gobiernos de coalición que establezcan una agenda pública común, basada en metas y objetivos concretos, dejando apostolados ideológicos de lado; tal cual lo muestra la experiencia en diferentes partes del mundo, donde, se han concretado coaliciones de manera exitosa para el desarrollo de sus gobiernos.





Maestro en Internacionalización del Desarrollo Local. Diputado local

edgarpinond21@gmail.com