México necesita más gobiernos humanistas, gobiernos que pongan como centro de todas sus decisiones al ser humano. Un gobierno humanista siempre buscará preservar la seguridad, las libertades y el bienestar no sólo de aquellos que votaron por el gobernante, sino de todos. Un gobierno humanista busca y trabaja para mejorar la calidad de vida de todos, no sólo de unos pocos. Un gobierno humanista no puede malgastar los recursos porque eso significaría mermar el desarrollo de muchas personas y para un gobierno humanista eso no es válido. Los gobiernos humanistas buscan el bien común para todos los ciudadanos y eso es lo que los hace mejores que cualquier otro tipo de gobierno.

El bien común tiene por objetivo que todas y cada una de las personas logren su realización sin exclusión ni preferencia de nadie, el Estado no puede beneficiar más a unos que a otros o castigar más a unos que a otros. Todos por igual tienen el derecho de alcanzar el bienestar. A diferencia de lo que piensa el gobierno actual que ha castigado constantemente a instituciones, mujeres, enfermos, artistas, deportistas, empresarios etc.

En Chihuahua al ser gobernados por Maru Campos contamos con un gobierno humanista, y nuestra principal responsabilidad es la de demostrar las diferencias entre nosotros y el resto del país. Diferencias marcadas por los índices de violencia, por la lucha contra la impunidad, por el desarrollo económico, por la administración de los recursos y por la cercanía con la gente; con espacios de participación y toma de decisiones de gobierno. No somos lo mismo, los gobiernos humanistas son mejores, y por eso queremos llegar a todo el país.

El gobierno de Maru Campos resolvió por el bien de la gente el problema del agua, está trabajando por sanear las finanzas del estado sin dejar de lado las necesidades de inversión pública. Está trabajando por las mujeres fortaleciendo las estancias infantiles. Trabaja por los jóvenes buscando mejorar las oportunidades de empleo y educación dentro y fuera de Chihuahua, etc.

Por diferentes motivos la mayoría de los ciudadanos terminó por poner sus esperanzas de cambio en una sola persona, es un llamado de atención y un reto para nosotros como humanistas políticos a demostrar y trabajar más duro por dar resultados que se noten y comunicarlos bien, por encaminar a los estados gobernados a un mejor presente y un mejor futuro. Esta es nuestra mejor carta de presentación; los resultados y la única realmente efectiva para la actualidad.

Yo invito a la ciudadanía a seguir comparando las decisiones que se toman en uno y otro tipo de gobierno, que comparen la calidad de vida en aquellos gobernados por funcionarios humanistas y los que no. Que vean el funcionamiento y eficiencia de las instituciones y que opinen y tomen acciones con base en eso. Porque México no va bien, pero sí puede cambiar, porque tiene a la gente, los recursos y las condiciones para crecer, y por el bien de todos espero que sí demos el cambio y crezcamos juntos.