Grandes preocupaciones  del Presupuesto 2022

Por : Ángeles Gutiérrez

Queridos lectores, como bien saben el pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados, este paquete regirá las finanzas públicas durante el próximo año, destacó el Srio. que "no se incrementan ni se crean nuevos impuestos".

Este Paquete Económico tiene sin duda algunos temas importantes, como destinar 26.5 mil millones de pesos a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y que los productos de uso menstrual estén gravados con una tasa de 0% de IVA, en lugar del 16% para hacerlos menos onerosos, de tal forma niñas y mujeres podrán acceder a ellos; temas fundamentales para la salud, economía y la perspectiva de género de nuestro país. Contempla un nuevo régimen de "confianza" enfocado en medidas de simplificación y facilitación del pago por parte de los contribuyentes con reglas sencillas para el cálculo de impuestos y da a la autoridad mayor capacidad de fiscalización que esperamos no sea discrecional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que el PIB crecerá entre 3.6 y 4.6%, expectativa que es preocupante, dada la contracción durante el año anterior y el gasto para acelerar el crecimiento parece insuficiente y mal focalizado.

Ejemplo de lo anterior, el 3.1% del PIB será destinado a megaproyectos que no resuelven nada, y obedecen al arbitrio del Ejecutivo federal. Y para los programas sociales y del Bienestar se espera un gasto de 296,900 millones de pesos, lo que representa un importante incremento de 48.1% real respecto al aprobado para 2021, lo que deriva en más endeudamiento.

Amigo lector, el Paquete Económico 2022 debe reflejar las necesidades de las y los mexicanos, no ser centralista y más cuando la crisis generada por la pandemia sigue afectando a la economía de las familias de México

y no apostar a la inversión pública destinada a proyectos que no cumplen con las normas o leyes que regulan las inversiones o proyectos; siendo estos los más altos de la historia, sin transparencia, ni planeación presupuestaria y con licitaciones a modo. Este presupuesto genera muchas interrogantes y grandes preocupaciones:

El primero es la falta de planeación respecto a las presiones fiscales; el segundo problema son las cuentas alegres que plantea el paquete, dado que la promesa del presidente ha sido no incrementar la deuda ni los impuestos; el tercero es la falta de transparencia en las prioridades de gasto y la reasignación presupuestaria; el cuarto problema es que no se están destinando recursos a los rubros que más lo necesitan, como la recuperación económica. México aún no regresa a niveles pre pandemia, a diferencia de Estados Unidos, cosa que en nuestro país ocurrirá hasta el 2023, bueno, es lo que se tiene proyectado.

Seremos analíticos, propositivos y positivos en el debate para mejorar este Paquete Económico. La Ley de Ingresos de la Federación será revisada por ambas cámaras, la de Diputados y por el Senado de la República, y el plazo vence el 20 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación se analizará en la Cámara de Diputados con fecha de aprobación a más tardar el 15 de noviembre.