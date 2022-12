Guadalupanismo campesino

Habría que recalcar que don Benito nunca fue ni ateo ni antirreligioso…

Jesús Gómez Fregoso, S.J.

Benito Juárez, Guadalupano Anticlerical





Por: Germán Orozco Mora





A ocho años del quinto centenario del encuentro entre México y la Madre de Dios, Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac sigue presente en la cultura.

Podríamos reflexionar ¿qué nos dice hoy Nuestra Señora? ¿Qué hay de ella? Una de las aportaciones culturales postcovid es la revelación de Carlos Lazcano Sahagún (Espeleólogo UNAM), en su obra Kino en California, presentada en la FIL de Guadalajara (2021), en la que aprendemos que la primera misión del jesuita Padre Kino fue en abril de 1683, Nuestra Señora de Guadalupe de las Californias. Los misioneros italianos Eusebio Kino y Juan María Salvatierra (Cartas del P. Salvatierra, Loreto. Miguel León Portilla) pasaron tiempo de su vida en la gran Ciudad de México, venerando a la Guadalupana en su ermita.

Enorme significado de la Guadalupana para la Unión Campesina

Para Chihuahua y para México, tanto como para la península bajacaliforniana, Lazcano significa mucho en sus aportaciones, sobre todo en el ámbito internacional con los descubrimientos de la mina de Naica de los cristales gigantes, y la cascada más grande de México (500 m de caída). El andariego ensenadense va por su libro número cincuenta, muchos de ellos dedicados al estado más grande del país. Y sorprende sin ser académico, es profesional en la historia y lo que escribe.

Este 2022 falleció en Guadalajara el padre “Chuchín”, Jesús Gómez Fregoso, jesuita del ITESO y la UdG, autor de Benito Juárez, Guadalupano Anticlerical. Editado por el Semanario de Cultura Mexicana (2006). Para conocer más del tema guadalupano.

César Chávez con el Papa Pablo VI en Roma (Fundación César Chávez)

Nuestra Señora de Guadalupe sigue entusiasmando a las personas. El relato original entre Juan Diego y la Señora y Niña Mía lo refiere (Nican Mopohua). Juan Diego se esconde pero ahora sí que se le apareció la Virgen. O aquello de que se te va a aparecer Juan Diego.

Como persona débil y sencilla, el indio mexiquense quiere salvar el alma de su tío Juan Bernardino que está enfermo en casa, y deja la encomienda de la virgen, en busca del sacerdote que confiese a su pariente. Es la Madre de Dios quien le consolará para ejemplo nuestro… “Que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, que aflige, que agobia. ¿Acaso no estoy aquí, yo que soy tu madrecita? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo? Que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete, que no te acongoje la enfermedad de tu tío. En verdad no morirá ahora por ella. Esté en tu corazón que él ya sanó”. (Nican Mopohua, paleografía y versión al castellano, Miguel León Portilla, Tonaztin Guadalupe, FCE, 2000).

Al referirnos al Guadalupanismo campesino pensamos en lo más difícil de vivir en religión, dar testimonio, imitar a Cristo. Si el pastor bautista Martin Luther King encarna el cristianismo en la lucha por los derechos civiles y da su vida por ello, I Have a Dream. Habrá que agradecer a Dios por la persona de César Estrada Chávez, originario de Yuma, Arizona, y que a través de la no violencia activa al estilo del jalisciense Anacleto González Flores (mártir mexicano), y del mismo Mahatma Gandhi, Chávez entregara su salud, su persona, su vida, por mejorar los derechos de los campesinos norteamericanos, en especial de los latinos y filipinos. Es un catolicismo, guadalupanismo con incidencia en la vida cultural, social y política de los trabajadores del campo, los farms workers.

Respetuoso de las religiones, Chávez integró a la Virgen a su movimiento

Seamos consecuentes. En los sesentas los braceros o campesinos no tenían derechos: ni seguro ni horas extras ni agua ni sanitarios. Stuart A. Kallen escribirá su libro We are not beasts of burden. (Twenty First Century Books). No somos bestias de carga. Y refiere en un apartado que aquí compartimos en inglés en recuadro, como en los torneos, convivencias, protestas, para la NFWA o Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. La Virgen de Guadalupe siempre tiene un enorme significado religioso, social y político.

Nos lo explica Santiago el Apóstol: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta.

Con la calentura de la muerte de John F. Kennedy y su hermano Edward (senador demócrata) en 1963, a César Chávez el FBI y la CIA le acusaban de comunista, a lo que el buen hombre decía “cómo puedo ser católico y ser comunista”.

César Chávez es un ejemplo auténtico de lo que se refería el Papa Pablo VI en cuanto a que la mejor corona que le podemos dedicar a la Virgen María es nuestro amor a Dios y al prójimo,en la justicia y servicio a los demás, sobre todo a los campesinos a quienes tanto sigue sirviendo Chávez y la Unión Campesina.