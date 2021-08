Por: Guillermo Luján Peña

“Yo voy a meter al Ejército a los cuarteles, porque los militares no son para andar vigilando las calles, ni son policías”, dijo ya sabes quién, durante su campaña política, porque eso es lo que la gente quería escuchar, aunque ni remotamente estaba pensando en cumplir esa promesa, como la promesa de bajar el precio de las gasolinas y fue al revés, las aumentó, o acabar con la pobreza y nada que la aumentó al doble en tan sólo tres años de gobierno.

La Guardia Nacional fue creada para que sea la Policía nacional y proteja a los mexicanos, es una policía militarizada, como si fuera el Ejército, pero ahora es su ejército, como quien dice particular y actualmente, ya tiene 90,000 efectivos y 176 coordinaciones regionales y ahora anda inaugurando los cuarteles que les está construyendo a lo largo y ancho de todo el país, así vino el fin de semana pasado, al estado de Chihuahua e inauguró el cuartel de Villa Ahumada, una comunidad pequeña y otro en Ciudad Juárez.

¿Realmente están protegiendo a los mexicanos? Hay mucha gente que dice que no, que sólo vinieron a extorsionar y se les ve en las carreteras, siempre con algún tráiler o camión de carga detenido, en lugar de estar ayudando al accidente que acaba de suceder a unos cuantos kilómetros de donde se encuentran.

También se dice que algunos de ellos no son mexicanos, que son de Centroamérica, de esos países bolivarianos que tanto le gustan a ya sabes quién, y que ya los hizo mexicanos y les dieron su credencial del INE para que puedan votar, de tal manera que algunos de la Guardia Nacional son como Gabino Barrera, que no entendía razones, porque no son de aquí, de tal manera que caer en sus manos es como dicen “Juan te llamas”.

En todos los países bolivarianos tienen su propio ejército al que le han dado todo para que les sea leal en un momento dado en que la gente se canse de tanta mentira y que cada vez el país está peor que nunca y si analizamos todo lo que les ha dado, a la Guardia Nacional unas patrullas nuevecitas, bien potentes y cuarteles nuevos se supone que muy bien equipados y al Ejército regular le ha dado todo, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y ellos van a administrar todas las áreas comerciales, al igual que el tren Maya, les dio la administración de las aduanas en todo el país, la construcción de las sucursales del banco del Bienestar y el Ejército no le rinde cuentas a nadie. A la Marina, para no dejarlos fuera, les acaba de dar el manejo de todos los puertos.

Ahora acaba de declarar, ya sabes quién, que quiere que la Guardia Nacional sea integrada a la Sedena, para lo cual requiere de reformas constitucionales, para lo cual necesita una mayoría calificada, que ya no tiene. ¿Será pura pose o ya no sabe qué hacer con la Guardia Nacional? La que no interviene en defensa de los mexicanos, hasta ahora.

Otro gasto innecesario, porque al verdadero peligro no los tocan ni con el pétalo de una rosa, ya ven que a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, lo soltaron de inmediato, ni la cárcel pisó. Ya sabes quién anda tirando nuestro dinero, así en la consulta popular de la semana pasada que se gastaron $558 millones, para nada, o la cancelación del aeropuerto de la CDMX, que perdimos $200 mil millones.

La Guardia Nacional, otra mentira y otro fracaso más.