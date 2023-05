Hablando en foros internacionales

Esta semana fui invitada como ponente a un evento fiscal internacional en San Diego, California, aprovecho para agradecer a la firma Procopio International Tax Institute, es por demás decirles que las conferencias son de alto nivel profesional y en el área de impuestos con especialistas.

Mi ponencia la basé en poner a los asistentes en contexto en que nos encontramos en México y es lo que compartiré con ustedes.

El PIB de México comparado con el PIB promedio de la OCDE y de nuestro principal socio comercial, EUA, estamos en el más bajo nivel, siendo el PIB actual de México de 20,931 US dlls/ capita, OCDE 54,015 US dll/ capita, USA 76,360 US dll/ capita, podemos ver con claridad que nuestro país está muy por debajo de lo que está nuestro principal socio comercial.

También de lo que estoy hablando es de la gran deuda que tenemos en México por no lograr meter a la formalidad la economía, porque cada de 100 pesos que se generan en la economía mexicana, 24 pesos tiene su origen en la economía informal, y lo más lamentable es que de la población ocupada, el 55.8% está en condiciones de informalidad. La fuente de estos datos están en el INEGI.

De 2019 a 2021 la informalidad retrocedió del 21% a casi el 24%.

Otro de los temas que refiero es el porcentaje de recaudación, el porcentaje promedio de recaudación en los países de la OCDE es de 34.1%, mientras que en México es del 16.7%, mucho más del doble que el resto de los países.

La caída del PIB a partir de 2019, haciendo énfasis de lo dramático que fue en 2020, porque en 2019 habíamos caído del muy poco crecimiento de 2% a cero, dejamos de crecer en el primer año de gobierno de la actual Presidencia de la República, y lo verdaderamente dramático fue con la pandemia en 2020, cuando caímos hasta un 8.5%, y desde ese momento no hemos llegado al punto de partida que fue en 2018, no hemos llegado al 2% de crecimiento de ese momento. Muchos años de estancamiento y cada momento que pasa es falta de oportunidades y de mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Lo que sí vale la pena destacar es que a pesar del poco crecimiento económico y de la falta de crecimiento de la economía informal, lo que sí crece es el ingreso tributario. Esto es que se les cobra a los mismos sobre bases de crecimiento más bajas. Un tema que vale la pena analizar y preguntarnos ¿ No estaremos matando las gallinas de los huevos de oro?

Otro tema que también me parece importante por ser este un foro internacional, es ver qué países son los que más invierten en México y claro que para nadie es novedad que USA es quien más invierte en México ya que del total de la inversión extranjera que es de un importe de $674,538 millones de dlls, EUA invierte en México $309,903 millones de dlls, mientras que otros de los que más invierten son España con $80,652 millones de dlls, y Canadá con $50,124 millones de dlls. Y sólo como información, China sólo invierte .3% en nuestro país. No cabe duda de que nuestro socio comercial más grande es EUA con un 15% de la inversión extranjera.

Nos preguntaremos, ¿cuáles son las inversiones más fuertes?, la manufactura con 36%, servicios financieros con 13%, minería 5%, energía eléctrica 2%, construcción 4%. Rubros con grandes cambios tributarios, la minería y la manufactura.

También he de tocar el tema en qué se gasta el dinero de los mexicanos y hablé de los proyectos prioritarios del presidente, proyectos que no estarán terminados y menos siendo productivos cuando termine la presidencia del presidente López.

Otro de los grandes gastos que tiene este gobierno son los programas sociales de este gobierno , programas de entrega monetarias directas, sin padrones ni reglas de operación, esto me lleva a preguntar ¿ se está usando bien el dinero de los mexicanos?

Es una gran oportunidad participar en estos foros, requiere de enorme preparación, conocimiento y experiencia, es por eso que valoro la invitación y la responsabilidad que eso conlleva.