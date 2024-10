Hablar del tema del agua: nivel estatal / Parte II

En la parte de una de esta trilogía de los niveles de administración del agua nos toca escribir del nivel estatal. En Chihuahua contamos con el Plan Estatal Hídrico 2040 más concretamente con el Programa de Mediano Plazo de Gestión Hídrica 2022-2027 cuya ejecución está a cargo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cuyo marco jurídico se concentra en la Ley Estatal de Aguas y todas las que contempla su marco normativo.





En materia de leyes no creo que debamos caer en el callejón sin salida de la “necesidad” de una nueva ley de aguas, creo que debemos enfocarnos más en las acciones concretas. En este plan se fijaron seis acciones principales: Garantizar la seguridad hídrica del estado, incentivar el uso racional en el sector agrícola, fortalecer organismos operadores, incentivar la gobernanza y la gobernabilidad, reducir el riesgo ante fenómenos meteorológicos y promover la innovación y la investigación en temas hídricos. ¿Usted cree que está cumpliendo con estas metas? Yo tengo mis reservas sobre todo en temas como la investigación en materia hídrica o en reducir riesgos y creo que se extienden en facultades al querer meterse en el tema del sector agrícola.





A decir verdad, yo no hubiera dejado de lado el acceso al agua potable como primer punto ya que existen familias chihuahuenses que en el día a día no cuentan con agua potable, definitivamente yo hubiera agregado esa meta que me parece imprescindible. Otro punto que es importante es a dónde se va toda el agua usamos y cómo asegurarnos que no se estén creando fuentes de contaminación. Así mismo no podemos dejar de hablar de la sequía imperante en nuestro estado con el 73% del clima seco y semiseco, la sequía debe tomar un papel protagónico no podemos seguir con programas de mitigación en los cuales se reúnen funcionarios de los tres niveles de gobierno y diseñan planes magníficos, pero que al final de día se quedan en papel.





Reitero el tema de la contaminación del agua, de la calidad que tiene el vital líquido, en municipios como Chihuahua se han presentado cantidades de radiación por uranio si seguimos escarbando encontramos un tema muy alarmante, que deriva en contaminación de la salud pública y de los cuerpos de agua que son de competencia estatal. Se deben no sólo describir los problemas sino definir las estrategias y los estudios necesarios para cambiar la situación.





Hacer declaraciones como las que han hecho funcionarios en torno a que Chihuahua se va a quedar sin agua es totalmente irresponsable y más si son ellos los encargados de dirigir las instituciones encargadas de la administración estatal del agua. Es también importante transparentar la información en la materia, ya que es complicado encontrar información fuera del plan que ya mencioné, no se muestra información de cómo se va avanzando, indicadores etc. El acceso a la información en materia de aguas va ligado con el derecho humano al agua.





Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.