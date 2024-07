Hablemos de inversiones

En virtud de la gran cantidad de fraudes de los que han sido objeto muchos chihuahuenses por parte de algunas fraudulentas financieras y del gran interés que sigue existiendo en la población para acceder a los mercados financieros hoy nos dedicaremos a describir brevemente dónde están las mejores empresas para invertir.

Empezaremos diciendo que hay que invertir en empresas exitosas y estas se definen básicamente como aquellas que durante diez años o más han estado en el top ten de rendimientos dentro de su sector, es decir con ganancias por encima de la media. Empecemos con las tecnológicas.

La gran ganadora es Microsoft seguida de Apple, Alphabet Google, Meta (face book), TSMC (semiconductores Taiwan) y Nvidia (creadores de software). Todas ellas desde el año 2000 y posteriores en pleno crecimiento. Enseguida con las del sector financiero. Black rock con sus fondos de inversión se mantiene firme por más de 20 años. Citi Group, Bank of América, HSBC, ICBC (Banco Industrial y Comercial de China), y China Construction Bank. Tenemos al sector energético: Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Petrobras, BP (British Petroleum), Saudi Aramco, Petrochina o la minera BHP Group quienes han mantenido excelentes rendimientos.

Luego los denominados Conglomerados aquellos que se organizan como grupo y participan en diversos sectores de la economía como: General Electric (hoy dividida en tres), Berkshire Hathaway textiles y manufacturas. En las farmacéuticas Johnson & Johnson, Pfizer y Eli Lili; en comercio electrónico Amazon, Wallmart, Mercado Libre y Ali Express. (Fuente: Companies MarketCap). Todas estas empresas han crecido innovando productos y procesos y no se vislumbra que dejen de hacerlo por lo que sin duda serán una buena opción para invertir.

Lo primero que hay que hacer es buscar un broker (intermediario que organiza transacciones entre un vendedor y un consumidor) o una casa de bolsa y solicitarle una lista de productos financieros para invertir buscando las empresas de su agrado. Los hay nacionales y extranjeros y en ambos se puede operar con seguridad siempre y cuando estén debidamente regulados.

Hay que comparar sus tarifas y costos y la tecnología de que disponen así como su trayectoria en los mercados financieros. Todas las operaciones son debidamente registradas y bajo contrato directo con el cliente se procede a operar en su nombre (compra y venta de acciones). Las Casa de Bolsa regularmente se ocupan en vender su propios productos, acciones ABC de su propia autoría y aunque es una opción mejor valla por lo seguro, las empresas que físicamente existen, producen o crean servicios y se mantienen en el mercado como líderes. Todas aquellas inversiones que haga en papeles son especulativas y seguramente perderá su dinero. No invierta en financieras que tienen como base hipotecas, pirámides, adquisición de vehículos, o como base de sus rendimientos empresas que aún no existen como mineras o constructoras donde sólo hay una promesa de “algo” pero que no facturan y no están trabajando.





Cuenta x: @Scalees42

facebook: Valente de la Peña

Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com