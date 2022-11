Hablemos del presupuesto federal para Chihuahua

Esta semana inicia la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación; en el caso particular de la asignación presupuestal para Chihuahua, no presenta un crecimiento significativo de 2018 a 2023, en los últimos 5 años se observa un crecimiento del 2.46%; es decir, de cada peso que se presupuestó en 2018, para 2023 se presupuestarán 2 centavos adicionales para hacer frente a los retos que se tienen en el estado grande. Varios ramos del presupuesto federal para Chihuahua se ven severamente afectados, en un comparativo de 2018 a 2023: Infraestructura, Comunicaciones y Transportes presenta un menos 95.36%; Cultura un menos 73.71%; Economía un menos 55.18%; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano un menos 44.66%. No se proyecta en el PEF 2023 asignación de recursos para el programa de conservación de infraestructura y carreteras alimentadoras; ni para nuevos de construcción y conservación de tramos existentes, así que preparémonos para seguir viendo y sufriendo el deterioro de las carreteras del estado de Chihuahua.

La pandemia dejó clara la vulnerabilidad de nuestro sistema se salud; pero lo más grave es que no se redireccionen recursos y estrategias para avanzar en el mejoramiento del mismo; este presupuesto federal plantea entregar a Chihuahua un presupuesto similar al que se recibió en 2018, solamente se dan 5 centavos adicionales por cada peso que se recibió en aquel tiempo y con la inflación se vuelve nada el recurso que hoy se pretende asignar.

En el rubro de Seguridad y Protección Ciudadana, previsto en el ramo 36 del PEF 2023, Chihuahua no tiene presupuesto asignado; hecho que contrasta con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por INEGI entre marzo y abril de 2022, donde señala que nuestro Estado registró una percepción de la población respecto a la inseguridad pública de 71.6%; es decir, hay una alta percepción de inseguridad y hay una nula inversión en los programas que permitan el fortalecimiento de los trabajos en la materia.

Chihuahua es el único desierto que exporta agua, la atención a la tecnificación del campo y el apoyo a los productores para ese propósito es una política pública que debe mejorarse y aumentar su inversión; sin embargo, la reducción presupuestal en la materia para Chihuahua es de un 40%; tendremos, sin duda alguna problemas con el tema del agua, derivado de la determinación política incomprensible de la Federación. No cabe duda que en estos años ha quedado demostrado el dicho que dice “estábamos mejor, cuando decían que estábamos peor”; la inversión para Chihuahua disminuye, no se aprecia un crecimiento, no se dan anuncios importantes de proyectos que generen competitividad; hay un centralismo hacendario excesivo, quitando a las entidades federativas capacidad de acción y decisión que permitan avanzar en la solución de los problemas que se presentan; esperemos que exista una variación en la inercia presupuestal, pero la realidad indica que no será así.