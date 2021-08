¡Hacerlo bien!

Por: Carmen Rocío González

En las próximas semanas estaremos tomando protesta en la Cámara de Diputados para iniciar los trabajos de la Sexagésima Quinta Legislatura (LXV), y para ello estamos llamados los legisladores, sobre todo los de oposición, a realizar una muy buena actuación por el bien de México.

La tarea no es sencilla, preservar la Constitución, hacer valer el Estado de Derecho y defender las instituciones, de entrada es sin duda lo que esperamos ver en la LXV Legislatura; ya no más la desafiante y constante ilegalidad del Presidente, no olvidemos lo acontecido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No podemos permitir que las instituciones sean adornos y se sigan disminuyendo en su actuar, más aún, debemos detener los ataques constantes al INAI, al INE, entre otras, por supuesto también a aquellos actores políticos, periodistas y jueces que al realizar su trabajo deriva contrario, en muchas ocasiones, a los criterios del actual gobierno federal; se espera de la siguiente legislatura, una estrategia para frenar el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se está utilizando como control político para perseguir a quienes disienten de los atropellos de esta transformación de cuarta; la obligación para la siguiente legislatura no es otra que defender la democracia, la legalidad y las libertades fundamentales.

Otra gran tarea consistirá en hacer un ejemplar ejercicio de revisión y contrapeso al paquete económico, ya que en breve se deberá iniciar con el análisis y discusión, buscando corregir el despilfarro de dinero en obra pública y programas sociales, que han sido un gran fracaso del actual gobierno federal; no debemos perder de vista que el crecimiento económico es la única posibilidad de acabar con la pobreza, hacia allá debe ir el rumbo.

Los legisladores de los próximos 3 años deberemos actuar como oposición responsable, esto es, ser un verdadero contrapeso a las políticas destructivas del gobierno de la cuarta transformación, empero apoyar aquello que después de un profundo análisis y reflexión beneficie a México.

La siguiente legislatura deberá ser un instrumento útil al crecimiento y desarrollo de nuestro país, habremos de devolver a México la confianza en los partidos políticos y en la política, no es cosa menor este gran reto, tres años se van pronto, por ello los diputados de Acción Nacional nos anticipamos desde ya en la construcción de la agenda legislativa, tenemos las propuestas de quienes coordinarán las tareas y trabajos en San Lázaro y estamos analizando los perfiles de los legisladores, para determinar en qué comisiones tenemos experiencia y capacidad, para que la encomienda sea cumplida. Estamos listos para defender a México del abandono en materia de salud, seguridad, economía, transparencia, rendición de cuentas y democracia. Los legisladores de Acción Nacional, así como la alianza Va x México, tenemos que hacer sentir que hay oposición.

El pasado 6 de junio hemos sido llamados por la ciudadanía no sólo a construir el bien común a través del ejercicio legislativo, sino a hacerlo bien.