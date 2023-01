Hacia un cultura de paz | El poder omnipotente de la Iglesia

Por: Flor Yáñez





El 31 de diciembre, el Vaticano anunció la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, conocido también como el Rottweiler de Dios. Fue cardenal y papa en una época difícil para la Iglesia, cuando tuvo que afrontar la crisis de los escándalos sexuales por parte de sacerdotes pedófilos. Condenó al padre Marcial Maciel por los abusos sexuales que Juan Pablo II no se atrevió a denunciar, debido a su estrecha amistad con él. Recibió y escuchó a las víctimas de los abusos. Fue pieza clave durante el periodo de Juan Pablo II y posteriormente, su sucesor. Rompió la mayor tradición de la Iglesia, al ser el primer pontífice en renunciar desde la Edad Media. ¿Qué hubiese pasado de no haber declinado? Desde el primero de enero, se comenzaron a viralizar las fotos de su cuerpo que se exhibe en una sala del Monasterio donde residía; más que compasión, causan terror. Definitivamente no aptas para personas sensibles.

Aún a sabiendas de las atrocidades encubiertas por la Iglesia y los papas, ver a uno de esos personajes causa furor. Recuerdo pernoctar en los pastos de Champs-Elysees esperando la llegada del Papa Juan Pablo II a oficiar misa, durante la Jornada Mundial de la Juventud en París. En un “sleeping”, dormí al lado de miles de jóvenes de todo el mundo que esperaban lo mismo. Al amanecer, los rayos del sol iluminaron el Papa-móvil que transitaba a tan sólo a unos metros de mí y ante la emoción, tomé fotos y me uní al unisonoro de la multitud de voces que cantaban “Jean Paul Two, we love you!”por la alegría de verlo. Adrenalina recorrió mi cuerpo y el coro, resonó en lo profundo de mi corazón. Entendí el poder de la figura del sucesor de Pedro, líder de la iglesia católica y siervo de Dios ante las masas. Es incontrolable y embriaga de regocijo.

La Iglesia siempre ha estado rodeada de escándalos de pedofilia, abusos sexuales, de corte financieros y de corrupción, que han hecho que la fe mengue entre las personas hacia sus líderes, incluso hacia Dios. Pienso que ahora esa tendencia “ciega” de “fanatismo” hacia sus líderes ha comenzado a cambiar, cuando el peor enemigo de la Iglesia se convirtió en la media y el internet. “Spotlight” es un film ganador de un Oscar en 2015 a la mejor película, que relata la investigación del periódico “The Boston Globe”, que desenmascaró escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, que la Iglesia Católica de Massachusetts encubrió por mucho tiempo. Con esta información, ¿un padre o madre de familia seguiría confiando a su hijo a un sacerdote para que lo cuide? La Iglesia Católica ha seguido una tendencia reivindicatoria de pedir perdón por las atrocidades que sus integrantes han cometido, sin embargo, son insuficientes los esfuerzos que hace para terminar las “malas praxis”.

Lo cierto es que la Iglesia ejerce un poder casi omnipotente e infalible, no sólo económico y político, sino personal. Su rigor dogmático ha cambiado y se ha transformado en una institución más abierta y flexible para abrir nuevos caminos hacia la inclusión y el amor a todo el prójimo, por distinto que sea. Quizá ahora Francisco I sin otro papa a su lado, pueda hacerlo mejor.