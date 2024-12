Hacia una cultura de paz / 25% de aranceles y migración

La principal fuente de mano de obra en Estados Unidos, son trabajadores de México y Centroamérica. Estas regiones componen principalmente el fenómeno migratorio hacia ese país. En el siglo XX, se instauró el programa Bracero que movilizó a millones de personas hacia Estados Unidos para trabajar en cuestiones agrícolas, tuvieran o no documentos. Posteriormente, en la década de los 80s, se aprobó una ley que legaliza a más de dos millones de indocumentados. Ahora en el 2024, nos enfrentamos a nuevos retos y paradigmas en torno a la migración y el trabajo en el extranjero. Los procesos de la migración son dinámicos y cambiantes. No era lo mismo migrar a mediados del siglo pasado, que ahora. Antes, la población migrante era principalmente masculina, ahora, es indistinto incluso, sin importar la edad. Este siglo se hizo más visible “La Bestia”, el tren de carga en el que miles de personas sin recursos, abordan para viajar hacia la frontera y posteriormente, “brincar” al otro lado.

Desde el primer periodo de Trump como presidente, se endurecieron las políticas de migración y ante ello, las personas se organizaron mejor en caravanas para cruzar, pero el fenómeno no paró. Ante ello, ha habido serias violaciones a derechos humanos y constantes amenazas denigrantes, complejas y multifacéticas.

Ahora que Trump ganó de nuevo las elecciones presidenciales, amenaza con más represalias hacia México si no frena el ingreso de migrantes a la frontera. Una de ellas, es incrementar los aranceles hasta en un 25% -para empezar- y seguirá hasta un 75% aunque México sea su principal socio comercial. Recientemente le preguntaron a Sheinbaum durante una mañanera que por qué ella debía frenar la migración, si en realidad era un problema de Estados Unidos. Contestó que siempre defenderá que los mexicanos contribuyan a la economía de los Estados Unidos, porque siete de cada diez trabajadores agrícolas son migrantes y si ellos, los “gringos” se quedarían sin comer. No creo que le preocupe mucho a Claudia que se queden los “vecinos” sin alimentos en sus mesas, sino el miedo de que, si hay una deportación masiva, la segunda fuente de ingresos del país y del PIB (las remesas), disminuyan drásticamente. A eso se refería cuando dijo en la mañanera que también defendería la contribución que tenían los migrantes a la economía de México. Lo más probable es que si comienzan las deportaciones y que las fronteras se saturen de personas regresando a México. Ojalá Claudia sí tenga una estrategia humanitaria para cuando esto suceda, pero como van las cosas. Como siempre, Sheinbaum reitera que atenderá las causas de la migración para detener este fenómeno. Son épocas navideñas y las promesas de regalos y sorpresas son la tendencia. Celebro que tenga esta visión, pero me entristece saber que es poco probable que lo logre. No sólo las personas con necesidad migran, sino ahora es común escuchar a personas de cualquier código postal decir que, si México empeora, buscarán relocalizarse en EUA. Claudia la tiene difícil. AMLO no le dejó un buen panorama. Ya nadie sabemos qué creer.