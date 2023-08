Por: Flor Yáñez

Yanez_flor@hotmail.com

Recientemente, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó una ley que prohíbe los narcocorridos, el reggaetón y cualquier otra música cuyo contenido atente contra la dignidad de las mujeres e incite a la violencia. Esta medida ha generado opiniones antagónicas entre algunos políticos y en la sociedad en general. Unos consideran la disposición como violatoria al derecho humano a la libertad de expresión y otros piensan que es un gran paso para frenar la violencia. El alcalde de Cd. Juárez (entre otros “politiqueros”) comentó que sancionar a quienes interpretan esa música no abona a nada y que eso no evitará que se cometan delitos. Aluden a que esa prohibición violenta la libertad de expresión y que si una persona acude a un concierto de esos es una decisión personal.

También es imposible monitorear que alguien al llegar a su casa decida (dentro de la libertad de hacer lo que se le dé la gana) escuchar esa “celestial melodía” y más difícil aún, sancionarle. Me recuerda al aborto que prohibido o no, las personas lo harán de todas formas. El problema del contenido del reggaetón y los corridos tumbados es que denigran de forma violenta a las mujeres y atenta contra su dignidad, discriminándolas. Indudablemente, tenemos que proteger el derecho a la libertad de expresión, pero también, el derecho a la no discriminación, entonces ¿cuál derecho prevalece? ¿quién tiene la razón?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indica que la libertad de expresión se encuentra protegida por el libre desarrollo de la personalidad, lo que permite que las personas puedan manifestar sus opiniones e ideas por cualquier medio. \u0009Esto permite expresarnos conforme a nuestra individualidad y el Estado tiene prohibido interferir indebidamente con esa elección y materialización. Sin embargo, cuando esas manifestaciones constituyen un discurso de odio, discriminan e incitan a la violencia, se debe ponderar la libertad de expresión prevista en el artículo 6to Constitucional, con el derecho a la igualdad y no discriminación plasmado en el artículo 1ro del mismo ordenamiento.

De acuerdo con la (SCJN), “los discursos de odio constituyen una forma de discriminación hostil a partir del uso del lenguaje cuyo fin es incitar a la violencia física, psicológica o cualquier otra contra los ciudadanos en general o contra determinados grupos” Entonces, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, admite restricciones y tiene su límite en el respeto a la moral, los derechos de terceros, discursos de odio, entro otros. Prevalece la no discriminación.

Aunado a lo anterior, la violencia no sólo es la directa en forma de agresiones físicas como el feminicidio, existe una más peligrosa y es la violencia cultural (que da paso a la directa) y es susceptible de ser utilizada para legitimar los feminicidios, justifica el acoso y valida las desigualdades. En esta violencia encontramos a la música, la religión y las costumbres. Es invisible y no nos damos cuenta de ella por estar inmersa en la cultura y por eso la replicamos de generación en generación; pensamos que es normal. Poner trescientos policías en una colonia no servirá de nada, como es el proyecto de esos políticos para frenar la violencia, pero quizá ignoran que, para acabar con la violencia directa, primero se debe atacar la violencia cultural y, por ende, las narrativas culturales que la legitiman. Entonces, disminuir la violencia contra la mujer (aunque se rehúsen a aceptarlo), sí tiene que ver con la música que escuchamos. Prohibir tampoco es una solución, pero sí lo es reeducar para algún formar mejores ciudadanos desde la casa y la escuela.

Es como el plan de seguridad de AMLO de “abrazos y no balazos” que en teoría es genial, pero se les quedó la idea en el cuaderno. Aunado, debieran (aunque Chihuahua gobierne el PAN) ver qué va a hacer con la religión, que también constituye una violencia cultural y machista.