Hacia una cultura de paz | Ahora le toca a usted

Fernando Savater escribió que el buen articulista, sabe que en cierto modo es un servidor público y que sus textos cumplen una función didáctica o lúdica, pero siempre social; se debe a la “polis” y a las obligaciones de nuestra comunidad. Las últimas semanas periodistas, intelectuales, escritores, escritoras y articulistas, plasmaron información y opinión en diarios, periódicos y redes sociales, respecto al panorama político que se vivía frente a las elecciones presidenciales. Procuraron objetivar el pensamiento y lo compartieron, cumpliendo con la función social de informar. Nuestro país se encuentra tremendamente dividido a causa de las ideologías. Estas no son malas, al contrario, es importante tenerlas, porque nos da la oportunidad de elegir a nuestros representantes a fin a nuestro pensamiento, de cómo el Estado debería desarrollarse. Se tornan negativas cuando la violencia y la intolerancia se apoderan de la razón y atacamos visceralmente a las personas, por pensar diferente a nuestros intereses. Ideología es un sistema de creencia, valores y actitudes que tiene una persona o grupo de personas de cómo ven la realidad o cómo les gustaría que fuera. No todos valoramos las mismas cosas. Tener visiones opuestas no significa que unos tengan razón y los otros no, simplemente nos indica que vemos la realidad de manera distinta y que opinamos desigual entorno a temas económicos, culturales, morales y religiosos. Todos y todas en una sociedad estamos ideologizados, por ello, es importante debatir ideas de un “lado” y del “otro” y encontrar puntos en común. Más allá de la polarización que existe en México a causa de las ideologías, nuestro deber es defender la Democracia, que es una sola, mediante el sufragio, gane la “izquierda” o la “derecha”. Este es el momento de que nuestra voz sea escuchada y decir lo que pensamos. La democracia no es votar, es elegir. La función social del artículo fue relevante para formar opinión pública y crear conciencia crítica a los lectores mediante el análisis, para el bien común. El trabajo está “hecho”. Ahora le toca a usted. Ya se llegó la hora de acudir a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto con la razón, y no con el corazón. Cada quién votará por su ideología para hacerla valer, finalmente, la Democracia es la que gana. Que sea lo mejor para los más altos fines. Nos enteraremos pronto.

Maestra en Derechos Humanos, Consultora en resolución de conflictos Y conservación de la paz para empresas

yanez_flor@hotmail.com