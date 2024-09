Hacia una cultura de paz / Brexit: The Uncivil War

Yanez_flor@hotmail.com

Esta es una película basada en hechos reales sobre el histórico referéndum de 2016 en Gran Bretaña, en el que la gente votó por abandonar su condición de estado miembro de la Unión Europea (EU). En la trama se muestran las maliciosas estrategias y campañas políticas utilizadas -principalmente por los euroescépticos de derecha-, para manipular a la sociedad con datos falsos, mentiras y tácticas emocionales. El film parece ficción por lo que increíble que muestra el suceso. “Di lo que la gente quiere escuchar” es el centro de la historia. Recuerdo estar en Escocia antes y después del famoso referéndum. Allegados “pro derechos” estaba confundidos y temerosos, porque no tenían clara su decisión. Especulaban con la información que tenían al alcance y no reflexionaron sobre las posibles consecuencias de su elección. Finalmente votaron por la salida. Ahora sabemos que haberse salido de la EU fue nocivo, sobre todo para su economía. Le llaman el Efecto Brexit. Las importaciones se hicieron más caras y las exportaciones, más difíciles. Subió la inflación creando más pobres, la libra esterlina se depreció significativamente respecto al euro, se ralentizó el crecimiento económico y se incrementó el nacionalismo y la xenofobia. Esas mismas personas que votaron a favor, luego se arrepintieron de su voto al ver las consecuencias.

Al inicio de la película se muestra un capítulo “Matar el pensamiento colectivo”. El protagonista escribe sobre la pared nombres como Napoleón, Otto Von Bismarck, Alejandro Magno, Sun Tzu, Sócrates y el presidente Mao como pensamientos guías para lograr su objetivo. Aprovechó que pasábamos más tiempo en internet que nunca y que ahora nos sentíamos más solos, que éramos menos fieles, menos creyentes, ahorrábamos menos y que teníamos menos relaciones interpersonales. La gente ya no confiaba en las instituciones y la seguridad estaba “jodida”. Usarían estas debilidades para atacar. Preguntó cuáles países de la EU no les gustaban y por qué. Turquía salió a relucir (sabemos que no quieren a los turcos) y usarían el tema migrante también. Debían tener disciplina en el mensaje y repetirlo una y otra vez. Recalcarían la pérdida de la identidad nacional, de la de la comunidad y de la soberanía. Sería como un pozo petrolero con bolsas de energía enterradas muy hondo durante largos periodos de tiempo gruñendo y esperando una vía de escape. Sólo debían averiguar dónde estaba y empezar a excavar para liberar la presión. Los ministros euroescépticos se alimentarían de esos pozos de resentimiento social y de esas presiones que se acumularon mientras fueron ignorados. Crearon el lema “recuperar el control”. Dejaron que la gente se nutriera de la imaginación y utilizaron la psicología de las emociones para controlar a través de redes sociales. Les llegarían “al corazón, a sus esperanzas, sus sueños, miedos y aspiraciones”. Le darían voz a la gente que siempre fue ignorada. “Los más educados son los más estúpidos”, concluye el protagonista es un interrogatorio por haber manipulado el proceso de forma perversa. Es tremendo lo que muestra este film, pero sin irnos tan lejos, es justo lo que está sucediendo en México. La gente de a pie ni siquiera sabe lo que está pasando con la política del país, sólo saben que deben odiar a los que había antes. Si se les pregunta sobre la reforma al Poder Judicial, ni siquiera saben qué hace el Poder Judicial. Piensan que son policías. AMLO se ha encargado de sembrarles mensajes -todos los días- de odio y división y la gente termina creyéndolos. Parece que gana el que mejor manipula para que en lugar de decidir con la cabeza, lo hagamos con el enojo, frustración y tristeza. Le recomiendo ver este film y que saque sus propias conclusiones. Vamos de mal en peor.





Maestra en Derechos Humanos, Consultora en resolución de conflictos y conservación de la paz para empresas

