Hacia una cultura de paz | Bukele y la ONU

Hace unos días el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habló ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU en Nueva York sobre las medidas de seguridad de su gobierno, mismas que han sido señaladas de abusivas por la comunidad internacional. Ese país se ha caracterizado por décadas de luchas y zozobra por las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Por todo el territorio predominaban las extorsiones, los homicidios, los robos y la violencia en general, fenómeno que hizo que la gente huyera del país ante tales condiciones. En 2015, la tasa de asesinatos era de 103 por cada cien mil habitantes, es decir, más de 6,656 personas.

En el 2020 estuve en San Salvador realizando una investigación sobre conflicto, violencia y construcción de paz y aunque Bukele ya era presidente, era muy inseguro estar en ese territorio. El señor era nuevo en el cargo y todavía no sabía qué hacer. Procuré siempre estar acompañada, no salir de noche y evitar visitar ciertas zonas por ser consideradas de riesgo. Caminé por el Centro Histórico al lado de compañeros salvadoreños y llegamos hasta el kilómetro cero, lugar de donde se miden oficialmente las distancias a cualquier punto del territorio y decidimos no ir más adelante, por ser extremadamente peligroso.

En una entrevista con un profesor de la Universidad de El Salvador, compartió las fallidas estrategias que habían tenido los gobiernos para contrarrestar la violencia, e indicó que nadie había podido, hasta la fecha, hacer frente a ese problema. No sólo la inseguridad y la violencia apremiaban, sino que la desigualdad, la pobreza extrema y el desempleo “aniquilaban” a la sociedad también. Indicó que ocho de cada diez salvadoreños, trabajaban en la informalidad, aunque el gobierno tuviera “otros datos”.

Ante la “imposibilidad” de frenar el caos que seguían haciendo las pandillas, Nayib implementó el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción para combatir la violencia cuyas características principales fueron: militarizar la seguridad y suspender las garantías individuales Comenzó a encarcelar arbitrariamente a cualquier persona que se les “presumiera” pandillera. Para evitar represalias de las pandillas, les torturaban y le amenazaban de dejarle morir de hambre. La ONU se mostró muy preocupada por esa situación, por ser tremendamente violatoria de los derechos humanos. La última actualización a esta medida de excepción fue este pasado 15 de marzo mediante el decreto No. 687, con la que suspende los derechos a recibir información sobre los motivos de la detención, no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a un abogado. A la fecha cientos de personas han muerto por asfixia y torturas bajo custodia del estado de cárceles. Según investigaciones, más del 25% de los y las detenidas, son inocentes. Esta medida se ha catalogado como una verdadera política de terror disfrazada de una política de contención y seguridad pública, sin embargo, ante la ONU, Bukele aseguró que su país “pasó de ser el país más violento del mundo, a ser el más seguro de América Latina”, e instó a los demás países del continente a seguir su ejemplo. De acuerdo con estadísticas, los homicidios bajaron a menos de 7 por cada cien mil personas. Hace unos días, mis amigos salvadoreños con los que estuve en 2020, me compartieron lo seguro que se sienten ahora y que ya pueden caminar por la noche libremente y sin miedo más allá del Km 0, donde era nuestro límite para caminar y sólo de día. Aunque no aprueban la reelección, aseguraron que votarían por él nuevamente, sólo porque está dejando al país más seguro. Muchos estamos pendientes de lo que ocurre en El Salvador y nos cuestionamos si lo que está haciendo, es verdaderamente lo correcto o sólo un paliativo a corto plazo. La pregunta es: ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la violencia y la paz que se quiere construir? Bukele recordó la necesidad de renovarse y reinventarse, pero ¿ implica eso matar a la población? Espero regresar a El Salvador pronto y atestiguar lo que sucede.