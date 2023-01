Hacia una cultura de paz | Café moreno tibio 

Flor Yáñez

Hace un par de días, acudí a mi cafetería favorita para disfrutar la mañana e inspirarme a escribir algunas líneas de un texto. Cada uno tenemos un ritual o lugar predilecto para relajarse, desconectarse del mundo exterior y disfrutar, y en mi caso, es tomar café en un lugar agradable. Esta bebida es un excelente compañero o compañera -como usted decida- para dejar fluir ideas, envolverse en el inconfundible aroma de los granos tostados recién molidos para estimular nuestros sentidos. Pedí mi tradicional café americano negro “a secas” -como me gusta- y esperé sentada a que lo llevaran. Al tomar el primer sorbo, para mi sorpresa, estaba frío. Le comenté a la “barista” lo que ocurría, quien inmediatamente tomó la taza, vertió el líquido en un recipiente de metal y lo llevó al vaporizador de la cafetera para recalentarlo. Asombrada al observar esa terrible acción, -porque un café recalentado se quema y pierde todas sus propiedades- le dije que prefería uno recién hecho. Hizo una mueca y contestó que no había, que tendría que hacerlo y eso tomaría unos minutos. Jamás imaginé atestiguar semejanza alguna en una cafetería popular, menos mi predilecta. ¿Qué pasó? ¿Le dio flojera a la barista preparar el café? ¿Prefirió intentar vender el frío para no invertir en preparar uno de calidad? ¿No le importó vender menos calidad? Me pregunto ¿cuántas personas se hubieran conformado con el café tibio o peor aún, recalentado por miedo a exigir algo mejor? Quizá también ignoraban que eso no se debe hacer y por eso lo permitieron. Me dio desconfianza y decidí quedarme a ver cómo elaboraba el nuevo para que no me diera “gato por liebre”.

México pareciera esa cafetería que una vez fue de cierta calidad y ahora sirve café frío, quemado, oxidado y caro. En cuanto a las obras de infraestructura, el gobierno ha degradado su calidad tornándolas deficientes: los puentes se caen, el Metro se descarrila, las carreteras y calles están mal hechas y los accidentes se multiplican todos los días. Los servicios de salud son deplorables, sin medicamentos y con una lista de espera interminable para acceder al servicio. Respecto a la educación, mejor ni hablar. Recientemente, AMLO prometió tener un servicio de salud pública parecido al de Dinamarca, con atención médica de excelencia. En México nos están sirviendo un café, que lo único de “moreno” que tiene, es el color. Al “poder” no se le aplaude; se le debe exigir, criticar y señalar y si nos sirve café “tibio” se regresa y se exige uno mejor. El problema es que nos conformamos, y tener un mejor país pareciera más una aspiración y no un derecho. Merecemos un café de altura, recién hecho, fresco y caliente, no un Nescafé soluble instantáneo, como hubiera añadido también Shakira en su canción.