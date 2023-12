Hacia una cultura de paz | El arte de que te importe un cacahuate

“Viejo” es el argumento de que las sociedades se han vuelto sumamente individualistas e indiferentes ante lo que ocurre. Digo viejo y no desactualizado, porque a la velocidad en la que cambia la información lo sucedido la semana pasada pierde fuerza, se reemplaza por la inmediatez de otros datos y se olvida, hasta que algo nos la vuelve a recordar. Han sido múltiples sociólogos, filósofos y pensadores quienes han intentado describir la complejidad de la modernidad “líquida” -como diría Bauman- y sus consecuencias, en la que estamos inmersos. Para este sociólogo dentro de esta era posmoderna, las personas no son empáticas con las inquietudes de otros seres e involucrarse con problemas comunes, se complejiza. La tesis que sostenía el pensador Tocqueville de que “el individuo podía llegar a ser el mayor enemigo del ciudadano” se cristalizó y Bauman reiteró que esa individualización, nos llevaría a la desintegración de la ciudadanía. Ahora vivimos “individualmente juntos”. Si prestamos atención a nuestro entorno, encontraremos infinidad de ejemplos que nos corroboran lo anterior. En el fraccionamiento donde vivo hay cerca de 200 viviendas. Los estados de cuenta que se brindan son tan básicos que un niño de primaria pudiera hacer mejores sumas y restas, que lo que aparece en ese documento. Hay déficit de cientos de miles de pesos y no se han pagado a proveedores, la iluminación falla, el sistema de apertura de rejas es deficiente y al no haber guardia de seguridad, gente externa encuentra la manera de ingresar de “in fraganti” incluso para tomar cosas ajenas. Es un caos. Existe un chat de WhatsApp vecinal saturado de quejas de inconformidades ante la realidad que vive la cerrada, pero nadie hace algo para cambiarla. Hubo una reunión vecinal donde sólo asistieron siete personas, mientras el chat seguía saturado de clamores. Citando de nuevo a Bauman, decía que esta etapa era como llegar en un camper a un parque y encontrar basura tirada. Inmediatamente la gente saca sus celulares y computadoras para redactar la mejor queja a “quien corresponda”, pero nadie sale a limpiar la acera. Nos volvimos muy buenos para quejarnos, pero muy malos para hacer algo al respecto y pareciera que estas son las nuevas formas de “colaboración” establecidas. No sólo redactamos mal la queja y la enviamos a la inmediatez del internet, sino que después de inconformarnos, dejamos que las cosas sigan igual esperando que alguien más haga algo. Me pregunto: ¿Cómo es posible que, aunque nos quejemos de algo, terminemos aceptándolo? La aceptación no necesariamente significa estar de acuerdo con lo que estamos aceptando, luego entramos en un estado de pasividad donde renunciamos a cualquier esfuerzo a hacer las cosas distintas, volviéndonos cómodos e indiferentes ante situaciones que no queremos. Lipovetsky diría que es la “era del vacío”. Estamos por entrar al 2024 donde vienen elecciones populares de gran importancia. Ante los eventos politiqueros que suceden diariamente, sólo nos quejamos, pero pocos toman participación activa para cambiar de rumbo. Debemos rechazar lo que nos resulta inaceptable, cambiar el orden establecido de cómo nos hemos acostumbrado a “resolver” las cosas y evitar que se naturalice nuestra indiferencia hacia algo distinto que no sea nuestro propio ser. Los lazos sociales son cada vez más efímeros, pero si no estamos de acuerdo, le recomiendo que salga y levante la basura que usted mismo generó. Que no le importe un cacahuate lo que suceda a su alrededor.