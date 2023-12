Hacia Una cultura de paz | El culto a la Virgen Morena

yanez_flor@hotmail.com





La tradición de culto a la Virgen de Guadalupe es una de las creencias religiosas más importantes de la cultura mexicana. Cada 12 de diciembre, millones de personas peregrinan al cerro del Tepeyac, lugar donde está edificada la Basílica de la Virgen Morena para celebrar su última aparición ese día, pero de 1531. En ese cerro, esta divinidad se le apareció al indígena chichimeco Juan Diego y le ordenó acudir con el primer obispo Juan de Zumárraga, para pedirle que le erigiera un templo. De acuerdo con los relatos religiosos, Juan Diego, como prueba de la existencia de la guadalupana, le llevó al sacerdote en su ayate unas flores de Castilla que había cortado en la cima y al desplegar la tela, se develó milagrosamente la imagen de la mujer plasmada sobre ella. Este evento marcó una estrecha relación entre la virgen y la población indígena. Su culto ha estado presente en momentos históricos del país como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Después del Vaticano, la Basílica de Guadalupe es el recinto católico más visitado del mundo y en suma con otros eventos, México es de los países que más recaudan para donar al Papa. Los ingresos del Óbolo de San Pedro se componen principalmente de limosnas y de donativos, y en 2022 de acuerdo a la agencia de noticias que difunde contenidos católicos ZENIT, ese año México aportó 600 mil euros. Navegando en redes me encontré con un “Twit”, o un “X`s” de Fernanda Familiar señalando que: “nadie sabía cuánto dinero entregaba la Basílica al Vaticano mensualmente, y de saberse, se impresionaría de la riqueza que había en México a través de los pobres”. Este 2023 se estima que llegarán más de 12 millones de feligreses de diversas localidades del país a la Basílica, algunos en vehículos motorizados, bicicletas, a pie e incluso, de rodillas. Muchos lo harán con sacrificios financieros. La derrama económica será de aproximadamente 15,500 millones a nivel nacional, pero una cosa son los beneficios por las ventas para el sector comercio minorista y turístico, y otra, el acto de dar fondos por “caridad”. De acuerdo a las características de la donación en libros de derecho, ésta es un acto voluntario y no tiene contraprestación, es decir, el donante no pretende recibir nada. Hay donaciones puras: se otorga de manera absoluta; condicional: sujeta a algún evento o circunstancia; onerosa: con ciertos gravámenes; y remuneratoria: donde el donante no tiene la obligación de pagar los servicios recibidos, pero decide recompensar al donatario. Cada fiel tiene un objetivo distinto en su donación como los que acuden a pedir favores y peticiones, los que “pagan” la ayuda recibida, los que sólo gradecen y así muchas más. Independientemente de cuál sea esta, es una cantidad tremenda de dinero la que se deposita en el cepo de la iglesia como ofrenda por la ayuda.

Si el vaticano fuera una empresa (“que lo es”) la subsidiaria de México sería la más grande, y la novena en el mundo que aporta más dinero a la corporación. Con más católicos en América Latina, representamos una economía religiosa importante para la Santa Sede. Su CEO (por cierto, ejemplar) debiera ser estudiado en las escuelas de negocios.

Son numerosos los aspectos que se pueden mencionar referente a la iglesia y sus “dineros” pero independientemente de todo, ese día nos invita a reflexionar sobre el sentido conmovedor de la fe y su valor. Es una tradición mexicana importante de unidad y más que una imagen religiosa, es un símbolo de la identidad mexicana que ha trascendido en los tiempos. Ojalá las donaciones se quedaran en México en lugar de viajar a Italia, y ayudaran a los más desprotegidos a tener una mejor calidad de vida.