Hacia una cultura de paz | El genocidio de Camboya

Por: Flor Yáñez

La esperanza de caminar hacia el progreso social se está ahogando por la ola de violencia que, en un instante, se transformó en un devastador Tsunami. Parece que hemos normalizado este fenómeno, lo que reafirma la teoría de un “mapamundi trágico” que colorea a los países por grado de importancia, ante los acontecimientos que suceden. Si acaece un siniestro en Europa, se produce un escándalo, pero si ocurre en África o algunos lugares de Asia, le restamos importancia y lo ignoramos, pues “a quién le interesan esos lugares”. Si pasa en América Latina (donde está nuestro país), como la vida ahí “es así”, raro fuese una dinámica distinta.

Sobre episodios violentos de la historia en otras partes del mundo, pocas personas han escuchado sobre el “auto genocidio” de Camboya de 1975 a 1979, donde los Jemeres Rojos (Partido Comunista de Camboya) asesinaron entre un millón y medio y tres millones de personas. El genocidio de Ruanda de 1994 tampoco fue “tan” conocido, pues autores mencionan fue, en parte, por esta teoría del “mapamundi trágico”. Regresando a Camboya, el dictador comunista Saloth Sar (Pol Pot) provenía de una familia estable con buenas oportunidades económicas. Fue enviado a Francia a estudiar literatura francesa, donde comenzó a demostrar su interés por la ideología comunista. Se hizo llamar Pol Pot porque era un “Politique Potentielle”. A su regreso a Camboya intentó imponer un régimen socialista con ideales maoístas y estalinistas; el mismo Mao Zedong y el Partido Comunista Chino lo ayudaron. Sus principios eran marxistas sobe la lucha de clases principalmente, el rechazo al veneno del capitalismo.

No se interesaba por educar a la sociedad, sino por imponer ideas revolucionarias comunistas y para ello, debían volver a empezar y regresar al “año cero” para purificar al país y a su población, tal como lo hiciera la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso implicó medidas autoritarias represoras como como abolir la educción, regresar a una sociedad de campesinos, prohibir tecnología como televisores, radios e infraestructura moderna. Destruir al capitalismo no era sencillo, por ello, debía exterminar a la población que vivía bajo ese modelo: intelectuales, académicos, médicos, burgueses, profesionales, monjes budistas, minorías étnicas y cualquiera que fuera asociado al capitalismo. Quemaron bibliotecas, destruyeron medicinas y cualquier indicio de modernidad capitalista. Portar un reloj incluso era penado. Los únicos a salvo eran los campesinos que no sabían leer ni escribir. Así, comenzaría a formar una sociedad sin clases sociales ni abusos a trabajadores bajo un régimen socialista. Formó un ejército compuesto por niños y adolescentes sin oficio ni educación a quienes convenció, bajo la gloriosa tarea de purificar la nación, de matar a miles de personas. Se le llama autogenocidio, porque fueron camboyanos quienes aniquilaron a camboyanos para imponer su ideología socialista y acabar con cualquier indico de progreso social asociado al capitalismo. ¿Le resuena la historia de Pol Pot y su partido a algún líder América Latina u otro lugar? Se me ocurren varias, pero usted llegue a sus propias conclusiones. Y sobre el mapa de la tragedia, aprendamos que una vida en el norte, es igual de importante que otra en el sur, o este u oeste.