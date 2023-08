Hacia una cultura de paz | El nombre de la rosa y la quema de libros

Yanez_flor@homail.com





El Huracán Hilary dejó ciudades devastadas y numerosos muertos a su paso; la violencia de género continúa arrasando con la vida de mujeres en todo el país; hay reporte de más jóvenes desaparecidos en Jalisco; estamos en un momento decisivo para elegir candidato o candidata a la Presidencia de México tanto del FAM y Morena, y, sin embargo, seguimos ocupados en medio de la discusión ideológica por los libros de texto de la SEP. Los que están en contra de su distribución argumentan que no se cumplió con el procedimiento para su elaboración, pero lo que más ha desatado escándalo y pisones, es el contenido de los mismos (sobre todo en lo relativo a la “ideología de género”), entre grupos conservadores y políticos sobre todo del PAN. Marko Cortéz inmediatamente promovió la quema de los libros y Maru Campos, consiguió un amparo para suspende su distribución en Chihuahua. El tema de la educación se volvió una controversia política y un escudo de defensa contra la luz mortal del arcoíris que “amenaza” los hogares. Falta poco para el regreso a clases entonces la pregunta es: ¿qué los va a sustituir? Maru pidió que la gente donara sus libros (viejos, maltratados y con los ejercicios resueltos) de años pasados, mientras improvisa con otros materiales. Respecto a la quema, en Chiapas se reportaron las primeras hogueras de estos libros por ser del “diablo que enseñan comunismo y homosexualismo”.





Esto me hizo recordar la famosa novela de Umberto Eco “El Nombre de la Rosa” donde en una abadía benedictina del Siglo XVI en Italia, comienza a haber una serie de muertes misteriosas. Las víctimas aparecían con la lengua y los dedos manchados de negro, lo que sugería un envenenamiento. Había una enorme biblioteca y entre sus ejemplares, estaba un libro prohibido: la Poética de Aristóteles. El bibliotecario para evitar que lo leyeran envenenó sus páginas para cuando alguien lo hojeara, se envenenara con dedo que se había mojado con saliva para darle vuelta a la página. Umberto ejemplifica el principal conflicto entre fe y razón de la edad media, y del peligro que existe cuando se cuestiona a la religión. Eco era profesor de simbiótica, el estudio de cómo las personas entienden y crean significados a partir de los símbolos. Decía que al considerar un libro no debíamos preguntarnos qué decía, sino qué significaba. Los textos “prohibidos” por lo general, se han quemado. Históricamente, la purga de libros ha sido promovida por autoridades vinculada al fanatismo ideológico, motivada por objeciones morales, políticas o religiosas. En la biblioteca de Alejandría, el emperador Diocleciano mandó quemar los libros relacionados con la alquimia. En 448 el emperador Teodosio II mandó quemar los libros “paganos”. En 1562 se quemaron los códices Mayas. En Berlín de 1933, miles de profesores y estudiantes Nazis irrumpieron en bibliotecas y universidades y quemaron libros “judíos” para hacer una purga y purificar la cultura alemana. En 1943 en Argentina, la dictadura mandó quemar los libros comunistas; en 1976 volvió a pasar lo mismo en ese país para destruir cualquier indicio que vaya en contra del intelecto y la forma de ser cristianos y ahora en México, se queman los libros de la SEP por atentar contra la “familia tradicional” dictada por el cristianismo y ser de corte “comunista”. Todos los días se generan coyunturas políticas. Muchas decisiones están revistas de una carga simbólica del pasado y los actores políticos, actúan en función de todo lo que está detrás de ello. Los grupos de poder buscan siempre imprimir un mimbre a sus decisiones y cuando son minoría, recurren a ese universo simbólico de culturas y prácticas para conservar el poder. Lo que vemos no es más que otro capítulo de pasado para conservar lo que se cree correcto, como lo hicieron en esa abadía en Italia, a cualquier costo.