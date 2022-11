Hacia una cultura de paz | IMSS y trabajadoras del hogar 

Por: Flor Yáñez





La historia de las personas trabajadoras del hogar comenzó durante la Colonia bajo el nombre de servidumbre. A cambio de sus labores recibían comida y hospedaje, y rara vez dinero; era una esclavitud. Por ello, fue hace unas décadas que comenzó la concientización sobre la situación que padecen estas personas, para visibilizar y reivindicar a este grupo. En México, el trabajo doméstico y la servidumbre ha sido una alternativa de las mujeres para sobrevivir. Aunque los roles de género han cambiado en el hogar, aún son ellas quienes limpian la casa, compran víveres, preparan alimentos y cuidan de los hijos. Para auxiliarse en las labores del hogar, es costumbre (más en América Latina) contratar a mujeres, generalmente por otras mujeres (patronas), quienes les delegan sus “obligaciones” para con su casa. De acuerdo con la organización española Doméstico24, el 93% de los profesionales de limpieza son mujeres y el 68%, son contratadas por otras mujeres.

Hasta el día de hoy, ser trabajadora del hogar continúa siendo una actividad clasista y discriminatoria, ya que son las féminas las que lo realizan en su mayoría, refiriéndose el o la patrona a ellas como: “sirvientas”, “chachas” o “criadas”. En el año 2000 se realizó una encuesta a trabajadoras del hogar en sectores como La Alameda y Bosque de Chapultepec, para preguntar cómo les gustaría ser llamadas. Varias preferían evitar el término trabajadora doméstica, pues les recordaba un animal que ha sido domado, y respecto al término trabajadora o empleada, prefirieron la primera acepción, por la existencia de una relación laboral. Después de años de lucha, finalmente la Ley Federal del Trabajo incluyó en su Título Sexto, Capítulo XIII, lo dispuesto a las personas trabajadoras del hogar. Ahora que ya viene la Navidad, vale la pena leer el artículo 334 bis, el cual es claro en señalar que estas personas contarán con prestaciones conforme a la ley y del régimen del Seguro Social como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; entonces ya sabemos.

La violencia de género es un problema en México. Estamos a unos días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y coincide con la obligatoriedad de registrar a las personas trabajadoras del hogar en el IMSS a partir de este mes. Ya no depende de la voluntariedad de los y las jefas otorgar este beneficio; ahora, es un deber. La violencia contra las mujeres no sólo proviene de hombres, sino de nosotras mismas hacia otras. Ejemplo de ello es el trato que en ocasiones se les da a las trabajadoras del hogar cayendo en abusos, maltratos, clasismo y severa discriminación, sólo por considerarlas “inferiores”, perpetuando una forma de esclavitud contemporánea: el trabajo en servidumbre en pésimas condiciones, salarios irrisorios y sin beneficio alguno. No se convierta usted en un tirano y respete los derechos de sus trabajadoras. Respecto al término para referirse a ellas, no es “chacha”, tan sólo es trabajadora, pues ya está regulada su labor por ley. Trabajadoras, si el patrón no lo sabe, los pasos para darla de alta en el IMSS están en la página del instituto, para que el o ella cumplan con su obligación de inscribirla a este derecho y recuerde, exija su aguinaldo.