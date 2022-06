Hacia una cultura de paz | Infernales temperaturas

Estos días de infernal calor anuncian el próximo estallido de las insoportables temperaturas veraniegas, y que probablemente habrá más escasez de agua. Me levanté por la mañana y mientras tomaba un café escuché las noticias de la radio; nada muy distinto a lo acaecido el día anterior.

Además de las elecciones del pasado domingo, el resto de la información parecía un “copy-paste” con nuevos parafraseos. Probablemente sea a causa de las altas temperaturas, que atarantan, sobre todo, de las “calientes” noticias infalibles de la violencia en el país. Para cuando usted termine de leer estas líneas, ya habrá muerto asesinada al menos otra persona. Es válido albergar esperanza de que no ocurra, pero le comparto que esta mañana también leí un artículo en la BBC, que narra que la esperanza no es lo último, sino lo primero que muere, tristemente. Me niego a quitarle protagonismo a la caja de Pandora y prefiero aferrarme al mito, que a la realidad. Sobre las víctimas del día, no viene al caso describir cómo murieron, porque en México, estos eventos se han convertido en anecdotarios de violencia colectiva, porque a todos y todas nos ha atacado de alguna u otra manera. Esto es un indicador de que no se debe abandonar el tema de trabajar para construir la paz.

Sobre las elecciones, el pasado domingo hubo renovación de gobierno en la quinta parte del país. Morena ganó cuatro de seis estados, coloreando así de “moreno” y aliados, a veintidós estados. Ganó Morena, pero con bajos porcentajes: Hidalgo 29%, Tamaulipas 25%, Aguascalientes y Durango 24%, Oaxaca 22% y Quintana Roo 20%.

Hubo poca participación ciudadana, pero como dijo el primer ministro británico Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”, y ese fue el sistema que elegimos para vivir en sociedad. Habrá que incrementar la participación ciudadana (informada) en las siguientes elecciones, para equilibrar los resultados, pues Churchill también dijo que “el mejor argumento contra la democracia es cinco minutos de conversación con un votante cualquiera”.

Es necesaria una revolución democrática (ojo, no Partido Revolucionario Institucional, pues fantasma de otro café), que rompa con lo establecido y esperanzadamente (no como el artículo de la BBC) nos empuje a un mejor futuro limpio y transparente. Carlos Fuentes mencionó que “La revolución, es la fidelidad a lo imposible; es el triunfo no contra la injusticia, sino contra la fatalidad”. Y por las mañanas, que la historia no sea de anecdotarios de violencias, sino de propuestas para cambiar la realidad.

La gente apoya a este partido, sobre todo, al presidente.

La democracia habló.

Lo interesante es que dos mujeres se suben al poder.

Son negocios privados porque se tiene que subsidiar a esas empresas. Son las transas que se hacían durante el período neoliberal

Anectodario de violencias.

“En el periodo neoliberal…”





“Lo que diga mi dedito”

