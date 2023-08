Hacia una cultura de paz | La casa de los famosos y las elecciones

Flor Yáñez

El Derby que sondea la preferencia de los aspirantes del Frente Amplio por México (FAM), mantiene a Xóchitl Gálvez a la cabeza seguida por Santiago Creel, quien hasta hoy se salva de ser eliminado; luego está Beatriz Paredes y al final, Enrique de la Madrid. Será en unos días cuando el comité organizador del FAM de a conocer quienes serán los “fantásticos tres” que pasen a la siguiente ronda. Ojalá cuando se defina quién será el o la candidata a la Presidencia, los y las mexicanas se conmocione tanto, como lo hicieron este pasado domingo con Wendy Guevara, la actriz trans que ganó la temporada de “La casa de los famosos”, venciendo a Nicola Porcella, Poncho De Nigris y Sergiio Mayer. Millones de familias estallaron en gritos de alegría enfrente del televisor al conocer el resultado y seguido, fueron al Ángel para celebrar como si algo asombroso, como ganarle a Argentina en el fútbol, hubiera sucedido. Pareciera que los cuatro de la “faramalla y del espectáculo” son más populares que los otros cuatro de la “politiquilla” que quieren ser Presidentes del país. Y a propósito de Argentina, de candidatos a la presidencia y de personas extravagantes, también el domingo el diputado, economista, libertador libertario, “rock star”, docente, presentador y ultraderechista por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei le ganó a Patricia Bullrich, Sergo Massa y Horacio Rodríguez (otra vez cuatro) las elecciones primarias para convertirse en el candidato a las elecciones presidenciales ese país este próximo 22 de octubre. Este personaje ha resultado ser un polémico fenómeno político y se le ha comparado con los también ultraderechistas expresidentes Bolsonaro y Trump. Entre sus propuestas están dolarizar la economía, erradicar el Banco Central, legalizar la venta de armas y el mercado de venta de órganos, y fusionar los ministerios de salud, educación y desarrollo social. Se opone a la interrupción del embarazo por cualquier motivo y rechaza que en las escuelas brinden educación sexual, pero se declara a favor del “amor libre”, el “sexo tántrico” y los “tríos sexuales”. Argentina vive una inflación del 115% con un peso devaluado y con gran aumento en la pobreza. Están desesperados por un cambio. Esta situación me recuerda en paralelo al panorama actual en México, donde la gente prefiere votar por Morena -aunque gobierne mal- a que regrese cualquier otro partido anterior que ha gobernado el país. Justo en la intersección de las elecciones tanto de Argentina y México, se estrenó la película argentina “Doble Discurso”, que es un thriller político del acaecer común en las elecciones y pre elecciones no sólo del país sudamericano, sino de toda Latinoamérica: traiciones, engaños, sobornos, cash, corrupción, mentiras, seducción y manipulaciones. Un político en aprietos (Prat) contrata a El Griego, quién es asesor de imagen, experto en campañas políticas y genio de la persuasión. Con su ayuda, logra manipular, seducir y convencer a las masas. Lo que sucede en la película, se relaciona con la realidad política. Nos encontramos en el último tramo para elegir quién nos representará en las elecciones del 2024. Cada día es un nuevo acontecer que hace del panorama incierto. Recomiendo ver este film y a la par, analizar los discursos de los y las candidatas y elegir con la razón, no con la entraña de las emociones y renunciar a la manipulación mediática que nos dice quién es mejor -aunque sea corrupto, mienta y tergiverse- sólo porque tiene asesores “listillos”