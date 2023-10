Hacia una cultura de paz | La guerra de los plagios

Yanez_flor@hotmail.com

El plagio siempre ha existido, pero en el pasado (incluso hace unos años), era casi imposible detectarlo por no existir herramientas ni medios de difusión para corroborarlo. Recuerdo que, en secundaria la maestra de biología nos encargó una investigación sobre cadenas de ADN. De la biblioteca, saqué los libros para realizar el trabajo y después de varias horas, comencé a teclear letra por letra. Pensé había hecho un buen trabajo, pero la mejor calificación la sacó la única compañera que tenía internet en casa. Desde el servidor descargó un trabajos científico con ese tema, lo Imprimió “tal cuál” y hasta le dejó los códigos de la pagina de internet de donde la había sacado. La maestra tenía nulo conocimiento de sobre internet y en lugar de castigarla por el plagio 100%, la felicitó. Ahora con el conocimiento y avance de la tecnología informática se puede descubrir más fácil. Existen verificadores digitales de ese hurto y en un instante, arroja los párrafos similares, la fuente y el porcentaje de originalidad del trabajo.

Los plagios son más comunes de lo que pensamos, pero no importa lo mismo el “hurto” de mi vecina, al de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia que pretendía ser presidenta de dicho organismo, o un presidente de la república o candidato al mismo cargo, o un secretario de estado, donde una acusación de este tipo puede incluso destruir la carrera de esa persona.

La rivalidad política es un juego más sucio que el basurero municipal. Salir a la luz a la gestión pública, es someterse a un escrutinio minucioso y a una investigación profunda sobre su vida privada para desacreditarla y sacarla del camino. Se le revisar a detalle hasta qué cenó la noche anterior, pero lo más “inn” es inspeccionar sus tesis profesionales y descubrir robos adacémicos.

Este año lo comenzamos con el escandaloso plagio de la licenciatura y doctorado de la Ministra Esquivel, quién en éste último grado, copió 209 páginas de las 454 de su trabajo. Fueron meses de duras críticas contra ella por este hecho entre ellas, de Xochitl, la actual candidata a la presidencia de la república por el Frente Opositor quién dijo que “debería sentir vergüenza”. Lo sorprendente es que meses después, se le acusó a la misma Xochitl de haber plagiado su trabajo de titulación de ingeniería lo cuál medio aceptó y dijo que “se había apendejado”, y que no era lo mismo copiar unos párrafos a una tesis entera como Esquivel. Luego Sheinbaum, la otra candidata a la presidencia por Morena al darse cuenta del error de su adversaria, arremetió diciendo “nosotros no plagiamos” para atacarla. Tremendo golpe recibió esta última al también acusársele de plagio en su tesis de la UNAM a lo que dijo que quién la investigó, no sabía nada sobre la materia y estaba mal.Ya se había señalado al mismo Peña Nieto de plagiar su tesis pero no es el único porque hasta en los “mejores gobiernos” pasan estas “tragedias”. Karl-Theodor zu Guttenberh, ministro de Defensa durante del gobierno de la alemana Angela Merkel, fue denunciado por plagiar gran parte de su tesis doctoral. A Annette Schavan, segunda a mano de Maerkel, le retiraron su grado académico por esa falta, lo que le costó su puesto como ministra de Educación y Ciencia. Vladimir Putin, presidente de Rusia también fue acusado de plagiar más del 75% de su trabajo de grado en Economía. Victor Ponta, el exprimer ministro rumano igual y así muchos más.

La política es una guerra y pareciera que no hay límites para lograr objetivos. Ganará quién tenga mejor estrategia para “batear” los ataques, quién tenga mejores asesores, más dinero para cubrir y redireccionar los errores y sobre todo, el que mejor maneje la manipulación social. El año aún no acaba y los Sherloc Holmes del pagio siguen haciendo su chamba. A ver quién le toca ahora.